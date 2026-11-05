Sentiment of Beauty, si presenta il programma rivolto alle scuole

Domani (6 novembre) Sentiment of Beauty Odv presenta il programma rivolto alle scuole della provincia di Lucca per l’anno scolastico 2026-2027.

La conferenza, dal titolo Quando arte e scienza s’incontrano, si svolgerà dalle 10,30 nel salone monumentale delle conferenze della biblioteca statale di Lucca e vedrà come relatori il direttore della biblioteca Maria Sabrina La Pusata, lo storico dell’arte professor Luigi Ficacci e il duo artistico Antonello Ghezzi (Nadia Antonello e Paolo Ghezzi, Bologna).

Sempre alla biblioteca statale di Lucca verranno presentate le opere Premere per cambiare il mondo e Shooting stars realizzate dal duo Antonello Ghezzi, che resteranno esposte fino al 6 febbraio.

La conferenza sarà l’occasione per conoscere, guidati dal direttore della biblioteca dottoressa La Pusata, l’Encyclopedie di Diderot e d’Alembert nella versione stampata a Lucca nel Settecento, nata per raccogliere tutto lo scibile umano fondandolo sulla ragione, sull’esperienza e la scienza; per l’occasione ne saranno esposti alcuni volumi e alcune tavole.

Il professor Luigi Ficacci parlerà dell’importanza di introdurre le opere d’arte contemporanea nei luoghi custodi di valori antichi per dare loro una nuova lettura, facendo particolare riferimento alle sue esperienze di Bologna e Roma. L’installazione di opere d’arte site specific in un luogo di importanza culturale della città stimola una rilettura dello spazio e della sua valenza culturale in chiave contemporanea.

Premere per cambiare il mondo di Antonello Ghezzi è un’installazione ideata nel 2024 che vede una realizzazione site-specific per la Biblioteca Statale di Lucca. Tra i libri custoditi nella biblioteca, si scorge un’opera quasi mimetizzata nelle mensole, un piccolo campanello in ottone chiede un gesto dal grande valore simbolico. Sopra al pulsante si legge la scritta Premere per cambiare il mondo. Il campanello non suona, le luci non si accendono, non c’è un risultato visibile, misurabile, utile. Eppure, proprio in questa apparente inutilità, l’opera trova il suo senso più profondo. Chiede di compiere un gesto, di partecipare, di prendersi una responsabilità. Il cambiamento non è sempre immediato, ma inizia da un atto individuale, poi condiviso, desiderato e infine collettivo, ed è bello che questo cambiamento parta proprio dalle nostre radici, dalla nostra cultura e i nostri libri.

L’altra opera presentata in questa occasione è Shooting stars, un’installazione luminosa interattiva che si accende in tempo reale ogni volta che una meteora attraversa il cielo del bacino del Mediterraneo, trasformando la biblioteca in un osservatorio cosmico accessibile a tutti, gratuitamente. Ogni accensione diventa un’occasione pubblica e condivisa per esprimere un desiderio. Il segnale di attivazione proviene direttamente dall’Inaf – Istituto Nazionale di Astrofisica, e in particolare dalla Croce del Nord di Medicina, il più grande radiotelescopio d’Italia, con il quale gli artisti hanno sviluppato una collaborazione scientifica e un software dedicato. Quando lo strumento rileva il transito di una stella cadente, invia un segnale via internet al sistema di controllo dell’installazione, che attiva istantaneamente la striscia luminosa.

Shooting Stars è già stata presentata e accolta con successo in contesti istituzionali di rilevanza internazionale, tra cui: Istituto Italiano di Cultura di Madrid (Spagna); Istituto Italiano di Cultura di Santiago del Cile (Cile); Istituto Italiano di Cultura di Córdoba (Argentina); Istituto Italiano di Cultura di Beirut (Libano); Canadian University of Dubai (Emirati Arabi Uniti) e numerose sedi istituzionali in Italia. Recentemente è stato installata in occasione di Contemporary Locus 17 nella città di Bergamo, e in seguito acquisita e installata come opera permanente.

Il duo Antonello Ghezzi ha ricevuto il Premio Pac 2021 (Piano per l’arte contemporanea) del ministero della cultura italiano per il progetto Sono con te, sono sempre stato con te, non avere paura. Lo studio opera da oltre quindici anni all’intersezione tra arte, scienza, tecnologia e poesia, con esposizioni in Europa, Americhe, Medio Oriente e Asia, in collaborazione con istituzioni culturali, scientifiche e universitarie.

Sentiment of beauty odv torna in biblioteca statale con un progetto che lega la storia di Lucca, la scienza e l’arte contemporanea. “Già nel 2016 – dichiara la presidente di Sentiment of Beauty, Eva Perini – avevamo presentato un’opera all’interno della Biblioteca Statale di Lucca, Pane Quotidiano, un’installazione al neon di Liliana Moro, una delle artiste italiane più riconosciute a livello nazionale e internazionale. Nel 2023, invece, Andrea Granchi, protagonista in Biblioteca con la mostra Icone di viaggio, opere in forma di libro d’artista, ha donato 18 opere grafiche dando avvio, sotto l’egida di Sentiment of Beauty Odv, ad un primo nucleo di una collezione di arte contemporanea. Oggi due giovani artisti, Nadia Antonello e Paolo Ghezzi, in arte Antonello Ghezzi, presentano due opere in cui arte, poesia e scienza si incontrano”.

La partecipazione alla conferenza e all’inaugurazione delle opere d’arte rientra nel programma per l’anno scolastico 2026-2027 promosso dall’associazione Sentiment of Beauty odv è valida ai fini delle attività di orientamento scolastico. Nello specifico Orientamento interdisciplinare (arte, scienza e tecnologia), valorizzazione del patrimonio e cittadinanza attiva, registrazione nell’E-Portfolio dello studente.

Prossimo appuntamento con Sentiment of Beauty odv il 13 novembre a Lucca Orientando, Real Collegio di Lucca