L'evento|
Un concerto di cori in Santa Maria Nera a due anni dalla morte di Elio Antichi
Oltre al Baluardo diretto dal maestro Lorenzo Corsaro, ci sarà ‘L’Ardenza tra le note’ nato appena nel 2025
Nel secondo anniversario dalla scomparsa di Elio Antichi l’idea per ricordarlo è stata subito quella di organizzare un concerto.
Questo sabato (7 novembre) alle 21 in Santa Maria Corteorlandini oltre al coro Il Baluardo diretto dal maestro Lorenzo Corsaro, ci sarà un coro di Livorno L’Ardenza tra le note che è nato appena nel 2025, diretto dal maestro Salvatore Vargetto e accompagnato al pianoforte dal maestro Paolo Pasquali.
“Elio aveva sempre piacere di dare spazio a nuove formazioni corali e così vogliamo fare anche noi – dicono gli organizzatori – Di questo coro, che presenta prevalentemente il repertorio popolare toscano, fa parte anche un amico di Elio della giunta regionale dell’associazione Cori della Toscana la grande famiglia di cui è membro il nostro coro e di cui Elio è stato per anni prima delegato provinciale, poi consigliere regionale”.
Il concerto come al solito è a ingresso gratuito.