Un concerto di cori in Santa Maria Nera a due anni dalla morte di Elio Antichi

Questo sabato (7 novembre) alle 21 in Santa Maria Corteorlandini oltre al coro Il Baluardo diretto dal maestro Lorenzo Corsaro , ci sarà un coro di Livorno L’Ardenza tra le note che è nato appena nel 2025, diretto dal maestro Salvatore Vargetto e accompagnato al pianoforte dal maestro Paolo Pasquali .

“Elio aveva sempre piacere di dare spazio a nuove formazioni corali e così vogliamo fare anche noi – dicono gli organizzatori – Di questo coro, che presenta prevalentemente il repertorio popolare toscano, fa parte anche un amico di Elio della giunta regionale dell’associazione Cori della Toscana la grande famiglia di cui è membro il nostro coro e di cui Elio è stato per anni prima delegato provinciale, poi consigliere regionale”.