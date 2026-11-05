Una Rosa per Norma Cossetto si conclude a Montecarlo

Sabato 7 novembre, alle 11,30, Montecarlo ospiterà l’ultima delle 8 commemorazioni organizzate dal Comitato 10 Febbraio per l’edizione 2026 di Una Rosa per Norma Cossetto, la manifestazione patriottica che ricorda la giovane studentessa istriana seviziata e uccisa dai partigiani titini tra il 4 e 5 ottobre del 1943, divenuta simbolo di tutti i Martiri delle Foibe e delle donne vittime di violenza.

L’appuntamento è al Monumento ai Caduti in piazza Carrara. “Ringraziamo il Comune di Montecarlo – dichiara Sandro Righini, commissario provinciale del Comitato 10 Febbraio – non solo per aver garantito il suo patrocinio all’iniziativa, ma anche per aver voluto celebrare la commemorazione al di là del mese di ottobre, in cui generalmente si svolge Una Rosa per Norma Cossetto. C’erano manifestazioni concomitanti nei fine settimana del mese scorso, che avrebbero reso meno raccolto e sentito il ricordo di Norma Cossetto.