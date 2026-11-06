Al teatro Nieri tre opere comiche in una sera: in scena ‘Amore in tre tempi’

Al teatro Nieri di Ponte a Moriano arriva domenica (8 novembre) alle 18 Amore in tre tempi, un appuntamento speciale con ben tre spettacoli in uno: La scuola di guida di Nino Rota, The Discussion di Danilo Comitini e Il telefono di Gian Carlo Menotti. Tre brevi opere per due cantanti e piccola orchestra che parlano con ironia e delicatezza di amore, qualche litigio e buffe situazioni quasi da sit-com. Nino Rota e Gian Carlo Menotti, grandi autori del Novecento, si accompagnano alla musica scritta giusto l’anno scorso da un giovane autore di oggi, Danilo Comitini. L’orchestra La Corelli sarà guidata dal Maestro Jacopo Rivani; in scena Mariska Bordoni (soprano) e Gianandrea Navacchia (baritono), regia e scenografia sono firmate da Lorenzo Giossi.