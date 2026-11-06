l'appuntamento|
Al teatro Nieri tre opere comiche in una sera: in scena ‘Amore in tre tempi’
Domenica (8 novembre) l’Orchestra La Corelli porta sul palco i capolavori di Rota, Menotti e Comitini dedicati all’amore e alle sue contraddizioni
Al teatro Nieri di Ponte a Moriano arriva domenica (8 novembre) alle 18 Amore in tre tempi, un appuntamento speciale con ben tre spettacoli in uno: La scuola di guida di Nino Rota, The Discussion di Danilo Comitini e Il telefono di Gian Carlo Menotti. Tre brevi opere per due cantanti e piccola orchestra che parlano con ironia e delicatezza di amore, qualche litigio e buffe situazioni quasi da sit-com. Nino Rota e Gian Carlo Menotti, grandi autori del Novecento, si accompagnano alla musica scritta giusto l’anno scorso da un giovane autore di oggi, Danilo Comitini. L’orchestra La Corelli sarà guidata dal Maestro Jacopo Rivani; in scena Mariska Bordoni (soprano) e Gianandrea Navacchia (baritono), regia e scenografia sono firmate da Lorenzo Giossi.
Il pomeriggio in musica si aprirà con La scuola di guida di Nino Rota, opera del 1959 su libretto di Mario Soldati che racconta l‘incontro tra un timido istruttore e un’allieva intraprendente che prende il controllo della lezione: tra leggerezza e scrittura raffinata, una parabola ironica sull’inversione dei ruoli di genere. Seguirà The Discussion di Danilo Comitini (2025): un battibecco di coppia quotidiano diventa un duello teatrale incalzante, sostenuto da una scrittura vocale che alterna canto e parlato, insieme a sonorità orchestrali tra jazz, neoclassicismo e inserti dedicati alla danza. In chiusura di spettacolo andrà in scena il celeberrimo Il Telefono di Gian Carlo Menotti (del 1947): Ben cerca di chiedere a Lucy di sposarlo, ma le continue telefonate di lei glielo impediscono. Un’opera comica e sorprendente sul paradosso dell’iper-connessione e sulle difficoltà di comunicazione.
Biglietti: intero 10 euro, ridotto 7 euro, in vendita alla biglietteria del teatro e online su TicketOne.it.
Il Teatro del Giglio ringrazia tutti gli enti, gli sponsor e i mecenati che ne rendono possibile l’attività: in primis il Comune di Lucca, cui seguono Ministero della Cultura, Regione Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Unicoop Firenze, Chiocchetti Gioielleria, Fosber, Bper Banca, Lucar, Ristorante Giglio, Associazione Amici del Teatro del Giglio, Gruppo Esedra Leading Education, Lucca Crea, Toscotec.