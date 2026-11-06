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Al via la seconda edizione del corso di inglese alla Croce verde di Lucca ‘A Ticket to English’
Quattro incontri pratici all’insegna delle situazioni tipiche dei viaggi all’estero e le conversazioni quotidiane
Dopo il successo della prima edizione, la Croce Verde di Lucca annuncia la seconda edizione del mini corso di inglese A ticket to english, un ciclo di quattro incontri gratuiti pensati per fornire strumenti linguistici pratici a chi desidera viaggiare all’estero in autonomia. Le lezioni, curate dalla volontaria Monica Puccini, ex docente di lingua inglese presso il liceo scientifico A. Vallisneri, si terranno nei giorni di giovedì 19 novembre, giovedì 26 novembre, giovedì 3 dicembre e giovedì 10 dicembre, sempre alle ore 17:00, presso la sede centrale dell’associazione in viale Castracani 468/D.
Il percorso didattico affronterà le situazioni tipiche del viaggiatore: dall’orientamento in aeroporti e stazioni alle procedure di check-in in hotel, fino alle conversazioni quotidiane in bar e ristoranti.
“La prima edizione del corso è stata un successo, abbiamo avuto molte richieste che non abbiamo potuto accogliere – spiega Bianca Imbasciati, responsabile della Biblioteca del sodalizio. – Per questo abbiamo pensato ad una seconda edizione, per garantire a tutti delle lezioni di qualità, per ampliare il proprio bagaglio lessicale e culturale. Croce verde Lucca si dimostra, ancora una volta, un luogo di aggregazione e conoscenza”.
Gli incontri sono a ingresso gratuito, ma è necessaria la prenotazione. Per riservare il proprio posto, serve compilare il questionario online presente sul sito www.croceverdelucca.it. La scadenza delle iscrizioni è prevista per martedì 17 novembre alle 12. Per ulteriori informazioni contattare l’email dell’associazione biblioteca@croceverdelucca.it o chiamare il numero 0583 467 713.