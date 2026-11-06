Al via la seconda edizione del corso di inglese alla Croce verde di Lucca ‘A Ticket to English’

“La prima edizione del corso è stata un successo, abbiamo avuto molte richieste che non abbiamo potuto accogliere – spiega Bianca Imbasciati, responsabile della Biblioteca del sodalizio. – Per questo abbiamo pensato ad una seconda edizione, per garantire a tutti delle lezioni di qualità, per ampliare il proprio bagaglio lessicale e culturale. Croce verde Lucca si dimostra, ancora una volta, un luogo di aggregazione e conoscenza”.