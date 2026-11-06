‘ConcertiAmo Lucca’ riparte a novembre: nuovo calendario per la rassegna di musica da camera

L’Accademia della Voce Artistica Kalliope Aps annuncia la riorganizzazione del festival di musica da camera ConcertiAmo Lucca 2026, la cui programmazione ha subito una variazione temporale a causa di un infortunio che ha interessato la direttrice artistica Paola Massoni. La rassegna si svolgerà in senso retrogrado rispetto al calendario originario, articolandosi in quattro appuntamenti tra la fine di novembre e il mese di dicembre, ospitati all’interno della Chiesa di San Salvatore a Lucca, in Piazza San Salvatore 7.

Ad aprire la serie di concerti, sabato 28 novembre alle 18, sarà il Recital CantAngo, una produzione che intreccia opera e tango vedendo protagonisti il tenore Fabio Armiliato e Fabrizio Mocata al pianoforte, con un eccezionale ensemble formato da Brad Rapp al violino, Waltern Lucherini al bandoneon e Camilla Badessi al contrabbasso, la partecipazione straordinaria del soprano Paola Massoni, della voce recitante Giulia Perelli e dei ballerini Jesus Paez e Lara Duarte, grazie alla collaborazione di Tango Querido e Fai Tango

Il percorso proseguirà venerdì 4 dicembre alle 21 con Queen in Opera, omaggio a Freddie Mercury, con l’interprete Paola Massoni insieme a Elena Giannesi all’oboe, Tiziano Mangani al pianoforte e al Coro Il Baluardo diretto dal maestro Lorenzo Corsaro.

Il terzo appuntamento, Sonus in Verso, si terrà domenica 13 dicembre alle 18 e sarà dedicato ai maestri Lucchesi con un programma di musica e poesia, attraverso un itinerario che da Boccherini arriva a Catalani, Gaetano Luporini, Giacomo Puccini, Gaetano Giani-Luporini e alle composizioni della stessa Paola Massoni. Insieme alla direttrice artistica si esibiranno Gabriele Micheli al pianoforte, Esther Todaro al flauto e il Quartetto d’Archi Kalliope.

La rassegna si concluderà domenica 20 dicembre alle 18 con Cantar di Luna, un concerto narrante in omaggio a Manuel De Falla che racconterà un viaggio sonoro tra Spagna e Argentina com composizioni di Federico García Lorca, Enrique Granados, Astor Piazzolla e Ramirez, interpretate da Paola Massoni accompagnata dalla chitarra di Dario Vannini.