Cultura nei piccoli comuni con ‘Fuori luogo’: arriva il bando da 700mila euro della Fondazione Crl

Settecentomila euro per portare musica, teatro e danza anche dove gli spazi e le occasioni per assistere a uno spettacolo sono meno numerosi. La Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca lancia Fuori luogo – Territori in scena, il nuovo bando riservato ai soggetti pubblici che punta ad ampliare l’offerta culturale nella provincia, con particolare attenzione ai piccoli comuni e alle aree meno dotate di infrastrutture culturali.

L’obiettivo è sostenere progetti di spettacolo dal vivo capaci di coinvolgere i cittadini e valorizzare i luoghi del territorio, anche al di fuori dei teatri e dei circuiti tradizionali. Dalla Lucchesia alla Versilia, fino alla Valle del Serchio, il bando guarda a iniziative che vadano oltre la singola rappresentazione e contribuiscano a creare occasioni di incontro, partecipazione e inclusione.

Possono partecipare Comuni, Unioni di Comuni, enti gestori di parchi regionali e locali, Conservatori di musica e Teatri di tradizione. I progetti potranno riguardare musica, teatro, danza e proposte multidisciplinari. Oltre all’attenzione per i territori meno serviti, saranno favorite le iniziative già riconosciute dal Ministero della cultura, quelle dedicate ai giovani e quelle capaci di costruire reti di collaborazione sul territorio.

Le domande dovranno essere presentate entro le 17 dell’11 dicembre 2026, attraverso il portale Rol accessibile dal sito www.fondazionecarilucca.it.

Il debutto di Fuori luogo fa parte di una riorganizzazione più ampia del sostegno della Fondazione alla cultura e allo spettacolo, articolato in cinque ambiti e sei bandi dedicati. Un nuovo assetto nato dall’ascolto delle esigenze del territorio, con l’intento di rendere più chiare le opportunità disponibili e aiutare enti e associazioni a individuare quelle più adatte ai propri progetti.