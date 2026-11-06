Il simbolismo goethiano fra mito e storia per i ‘Lunedì della cultura’

Per il ciclo I Lunedì della Cultura, promosso dall’associazione Amici di Enrico Pea, il 9 novembre, alle 17, nella sala dell’Antica Armeria, a Palazzo Ducale, per la sezione La cultura europea in età napoleonica. arte, letteratura e musica fra neoclassicismo e preromanticismo, Sofia Sandreschi de Robertis terrà una conferenza dal titolo Le affinità elettive: il simbolismo goethiano fra mito e storia.