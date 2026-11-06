La galleria pedonale di San Concordio conquista la giuria di In/Architettura: premiato Pellegrini

Trecentodieci metri di percorso coperto per collegare scuole, verde e spazi pubblici di San Concordio. È questa capacità di ricucire il quartiere e creare occasioni di incontro ad aver convinto la giuria dei Premi In/Architettura 2026 Toscana, che ha assegnato una menzione nella categoria Interventi di nuova costruzione al progetto dell’architetto lucchese Pietro Carlo Pellegrini. La premiazione si è svolta ieri (giovedì 5 novembre) nella Sala delle Feste di Palazzo Bastogi a Firenze.

Il riconoscimento riguarda la galleria pedonale coperta da piazza Aldo Moro a via Girolamo Savonarola, presentata al concorso come Riqualificazione del quartiere di San Concordio. Accanto al progettista, il premio individua il Comune di Lucca come committente e il Consorzio Alpi come impresa esecutrice.

Al centro della valutazione c’è il ruolo che l’architettura può assumere nella vita quotidiana di un quartiere. “Il progetto riceve la menzione per la capacità di reinterpretare lo spazio urbano come infrastruttura sociale, accessibile e inclusiva – si legge nella motivazione –. L’intervento trasforma un sistema frammentato di aree residuali in un unico asse pubblico riconoscibile”.

La giuria, presieduta da Michaela Wolf e composta da Elisa Scapicchio, Pietro Savorelli, Roberto Bosi e Raffaella Toscano, ha sottolineato anche la leggerezza della struttura e il rapporto con il contesto: “La galleria pedonale si inserisce nel contesto con grande leggerezza, sia nel disegno sia nell’uso dei materiali, costruendo l’ombra e diventando un elemento generatore di connessione. Il nuovo percorso ricuce il quartiere e restituisce continuità allo spazio pubblico, qualificandolo come luogo di relazione e di incontro”.

L’intervento, voluto dall’amministrazione Tambellini nell’ambito del progetto Quartieri Social e sviluppato tra il 2021 e il 2023, mette in relazione piazza Aldo Moro, i plessi scolastici lungo il percorso (istituto comprensivo Ungaretti) e via Savonarola, sul versante dell’area commerciale. Una struttura sottile in acciaio verniciato di colore chiaro accompagna il cammino con linee sinuose, attraversa il parco e si allarga in corrispondenza degli accessi. In piazza Aldo Moro il disegno tiene conto anche del grande pioppo esistente, attorno al quale il percorso si apre per creare uno spazio collettivo.

L’idea progettuale è dare continuità a luoghi prima separati e restituire spazio alle persone in una parte di città fortemente segnata dalla presenza delle auto. La vicinanza delle scuole attribuisce al collegamento un valore particolare: il tragitto quotidiano diventa occasione per attraversare il verde, sostare e incontrarsi. La galleria è così l’elemento che tiene insieme una riqualificazione più ampia, pensata per rafforzare la funzione di piazza Aldo Moro e del parco come punti di aggregazione.

Ma non finisce qui. Per Pellegrini è in arrivo anche un altro riconoscimento internazionale, sempre legato a San Concordio, ma alla piazza coperta dell’ex Gesam. Il progetto di riqualificazione dell’area ha ottenuto il Gold Prize nella categoria Cultural Architecture degli Architecture Ama Awards 2026. La cerimonia di consegna è in programma a Barcellona il prossimo 30 novembre.