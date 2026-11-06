“Le bambine lo sanno”: sogni e scelte delle donne nel nuovo brano di Freakybea

Dopo aver presentato al Pinturicchio di Lucca l’Ep Mondi, Freakybea apre un nuovo capitolo musicale con Le bambine lo sanno, in radio da oggi (6 novembre) per l’etichetta Freaky Mad Music. Il singolo anticipa Amnesia, l’album di inediti previsto per il 2027, e affronta le aspettative che condizionano il percorso delle donne fin dall’infanzia.

Al centro del brano ci sono quei modelli culturali che, per generazioni, hanno fatto coincidere la realizzazione femminile con il matrimonio, la famiglia tradizionale e l’approvazione sociale. La cantautrice li mette in discussione attraverso una scrittura diretta, rivendicando il diritto di coltivare desideri, ambizioni e percorsi individuali. Le protagoniste della canzone sanno che non esiste un’unica strada e che la felicità può prendere forme diverse da quelle immaginate dagli altri.

Sul piano musicale, il messaggio si accompagna a synth incisivi, ritmi dinamici e violini elettronici, che introducono nuove sfumature nel linguaggio dell’artista e sostengono l’energia del testo.

“Un viaggio completo dentro me stessa. Senza scuse e senza filtri svelo la mia parte più recondita. Pregi e difetti si fondono in un cammino che porta alla consapevolezza e all’accettazione. In un mondo interiore dove tutto si gioca sul filo della follia, ritrovo la strada di casa affidandomi a un solo istinto: l’amore”, racconta Freakybea.

Cantautrice, performer, vocal coach e produttrice lucchese, Freakybea ha affiancato alla scrittura un’intensa attività dal vivo, calcando anche palchi internazionali come interprete di Madonna. Nel suo percorso figurano esperienze con Africa Unite, Giuliano Palma, Bandabardò e Capleton. Nel 2022 il debutto discografico con Sono tornata, selezionato da Amnesty International per il concorso Voci per la libertà, cui sono seguiti riconoscimenti tra i quali il Premio della critica al Cantagiro.