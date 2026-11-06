Lucca Summer Festival, Marcus Miller con Lisa Fischer apre il concerto di Santana

Il 18 luglio 2027, sul palco delle Mura Storiche di Lucca, prima della chitarra di Carlos Santana risuonerà il basso di Marcus Miller, uno dei musicisti più influenti e innovativi degli ultimi quarant’anni. Due autentici maestri, due suoni immediatamente riconoscibili, due artisti che hanno contribuito a ridefinire il linguaggio dei rispettivi strumenti. La chitarra di Santana e il basso di Miller si daranno idealmente il cambio sul palco del Lucca Summer Festival, in una serata che attraverserà jazz, rock, funk, blues e soul.

E non è tutto. Ad accompagnare Marcus Miller ci sarà una special guest d’eccezione: Lisa Fischer, una delle voci più straordinarie della musica internazionale, protagonista per oltre un quarto di secolo dei concerti dei Rolling Stones e voce di Gimme Shelter.

Marcus Miller è molto più di un bassista virtuoso. Compositore, produttore e polistrumentista, ha lasciato la propria impronta su alcune delle pagine fondamentali della musica contemporanea. Il suo nome è legato indissolubilmente a quello di Miles Davis, con cui ha collaborato negli anni Ottanta, contribuendo in modo decisivo alla realizzazione di Tutu, uno degli album più significativi dell’ultima stagione creativa del grande trombettista.

Nel corso della sua carriera ha lavorato con artisti del calibro di LutherVandross, Aretha Franklin, Herbie Hancock, David Sanborn, Beyoncé e Bill Withers, mettendo il proprio talento al servizio di generi e generazioni differenti. Il suo stile, inconfondibile intreccio di funk, jazz e soul, ha trasformato il basso elettrico in uno strumento dalla straordinaria forza espressiva, capace di diventare protagonista assoluto.

Al suo fianco, Lisa Fischer porta una voce che ha attraversato la storia del rock e del soul. Entrata nella formazione dal vivo dei Rolling Stones nel 1989, ha accompagnato la band per 26 anni, regalando al pubblico interpretazioni memorabili, prima fra tutte quella di Gimme Shelter accanto a Mick Jagger.

La sua carriera comprende collaborazioni con Tina Turner, Sting, Luther Vandross e Nine Inch Nails. Vincitrice di un Grammy per How Can I Ease the Pain, è stata anche una delle protagoniste di 20 Feet from Stardom, il documentario premio Oscar che ha raccontato le storie delle grandi voci spesso rimaste lontane dai riflettori. Un’artista capace di muoversi con naturalezza dal gospel al rock, dal jazz al soul, con una potenza e un’intensità interpretativa fuori dal comune.

La presenza di Miller e Fischer arricchisce ulteriormente il ritorno di Santana al Lucca Summer Festival, dove il leggendario chitarrista sarà protagonista con il suo Planet of Free Will Global Tour 2027.

Nel corso di oltre cinquant’anni di carriera, Carlos Santana ha costruito un linguaggio musicale unico, fondendo rock, blues, jazz e ritmi afrolatini. Dalle prime rivoluzionarie incisioni fino al successo planetario di Supernatural, il suo suono ha attraversato epoche e generazioni senza perdere la propria identità.