Prosegue il gruppo di lettura della Croce Verde: il nuovo appuntamento di ‘Vitamine di Carta’ all’insegna di un premio Nobel

L’iniziativa, nata con l’idea che la lettura sia un potente strumento di benessere e condivisione, vedrà questo mese i partecipanti confrontarsi sulle vicende del maggiordomo inglese Stevens, la cui esistenza è attraversata da un unico ideale: quello di rispettare una certa tradizione e di difenderla a dispetto degli altri e del tempo. Ma un viaggio in automobile verso la Cornovaglia lo costringe ben presto a rivedere il suo passato, cosí tra dubbi e ricordi dolorosi egli si accorge di aver vissuto come un soldato nell’adempimento di un dovere astratto senza mai riuscire ad essere se stesso. Si può cambiare improvvisamente vita e ricominciare da capo?