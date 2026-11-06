Letteratura e medicina|
Prosegue il gruppo di lettura della Croce Verde: il nuovo appuntamento di ‘Vitamine di Carta’ all’insegna di un premio Nobel
Affinare il proprio spirito critico, conoscersi e confrontarsi con gli altri: i sani obiettivi degli incontri in viale Castracani
Torna Vitamine di carta organizzato dalla Croce verde di Lucca. Lunedì 23 novembre, alle 18, nella sede di viale Castracani, il prossimo appuntamento del gruppo di lettura per adulti: protagonista il libro dell’autore premio Nobel per la letteratura 2017 Kazuo Ishiguro, Quel che resta del giorno.
L’iniziativa, nata con l’idea che la lettura sia un potente strumento di benessere e condivisione, vedrà questo mese i partecipanti confrontarsi sulle vicende del maggiordomo inglese Stevens, la cui esistenza è attraversata da un unico ideale: quello di rispettare una certa tradizione e di difenderla a dispetto degli altri e del tempo. Ma un viaggio in automobile verso la Cornovaglia lo costringe ben presto a rivedere il suo passato, cosí tra dubbi e ricordi dolorosi egli si accorge di aver vissuto come un soldato nell’adempimento di un dovere astratto senza mai riuscire ad essere se stesso. Si può cambiare improvvisamente vita e ricominciare da capo?
Da questo straordinario romanzo, acclamato in Gran Bretagna e negli Stati Uniti e vincitore del prestigioso Booker Prize, nel 1993 il regista americano James Ivory ha tratto un famoso film con Anthony Hopkins ed Emma Thompson.
Il gruppo di lettura è pensato come luogo per la cura del proprio spirito critico e la nascita di nuove amicizie. Gli incontri sono gratuiti, ma è gradita l’iscrizione.
La biblioteca sarà aperta dal lunedì al giovedì, dalle 14,30 alle 18,30. Per partecipare o ricevere informazioni, è possibile contattare l’associazione via email all’indirizzo biblioteca@croceverdelucca.it o telefonicamente al numero 0583.467713 negli orari di apertura della biblioteca.
La Croce verde di Lucca invita tutti i cittadini, i lettori appassionati e i semplici curiosi a unirsi a questa nuova sfida culturale, per scoprire insieme che il benessere può passare anche attraverso le righe di un buon libro.