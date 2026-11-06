Romina Cecconi presenta all’Agorà la sua autobiografia: una vita di lotte per i diritti trans

Dal carcere e dal confino al riconoscimento della propria identità: la storia di Romina Cecconi, conosciuta come la Romanina, attraversa decenni di battaglie per i diritti delle persone trans e torna nella città in cui è cominciata. Venerdì 13 novembre, alle 18, all’Auditorium Agorà di Lucca, l’associazione LuccAut promuove un incontro con l’autrice per la presentazione dell’autobiografia Io, la romanina, pubblicata da Le Plurali e vincitrice del Premio Fuori! 2026. Ad accompagnare il racconto saranno le letture dell’attore Marco Brinzi.

Nata a Lucca nel 1941 e trasferitasi a Firenze negli anni Cinquanta, Cecconi è stata tra le prime donne transessuali in Italia a sottoporsi a un intervento di riassegnazione di genere e a ottenere il riconoscimento della propria identità sui documenti. Un percorso segnato da discriminazioni e persecuzioni, in un Paese che negava alle persone trans la possibilità di vivere liberamente la propria identità.

La sua vicenda è parte della storia delle battaglie che hanno aperto la strada alle successive conquiste civili, fino alla legge 164 del 1982 sul riconoscimento giuridico della rettificazione di sesso. Nel libro, uscito originariamente nel 1976 e oggi riproposto con la prefazione di Porpora Marcasciano e la postfazione di Fabio Mollo, Romina ripercorre la propria vita con ironia e schiettezza, intrecciando la memoria personale alla storia dei diritti nel nostro Paese.

“Per LuccAut è particolarmente emozionante poter accogliere nella nostra città Romina Cecconi, una donna che proprio a Lucca ha le proprie origini e che ha contribuito, con la sua vita e il suo coraggio, a cambiare la storia dei diritti in Italia – sottolinea l’associazione –. Ci sono persone che, semplicemente rivendicando il diritto di essere se stesse, aprono strade che prima sembravano impossibili. Romina è una di queste. La sua storia ci ricorda quante sofferenze, quante battaglie e quanto coraggio ci siano dietro diritti che oggi rischiamo troppo spesso di dare per scontati”.

Per l’associazione pro-Lgbt+ lucchese, l’appuntamento è anche un’occasione per riaffermare il valore della memoria e dell’incontro nella lotta alle discriminazioni: “Come associazione pro-Lgbt+ della città, vogliamo continuare a essere in prima linea per i diritti e la dignità di tutte e tutti. E crediamo che la cultura, la memoria e l’incontro tra le persone siano strumenti fondamentali per costruire una comunità più libera, aperta e accogliente. Per questo siamo felici di offrire a Lucca l’occasione di ascoltare una testimonianza così importante: perché conoscere la storia di Romina significa anche conoscere meglio la nostra storia collettiva e comprendere quanto sia ancora necessario impegnarsi contro ogni discriminazione”.