Sedici associazioni per mettere a tavola un territorio: ecco Garfagnana Terra Unica

Due giorni intensi e ricchi di iniziative, che vedranno la tensostruttura di piazzale Chiappini e il centro storico di Castelnuovo di Garfagnana animarsi con una serie di appuntamenti per promuovere le particolarità gastronomiche, agricole, artigianali, turistiche e artistiche locali. Sabato mattina, alle 11, è prevista la cerimonia inaugurale in piazzale Chiappini .

Presente al taglio del nastro la testimonial di questa edizione Idea Pieroni, campionessa di salto in alto. Sono 16 le associazioni che, questo weekend, prenderanno parte al Local Street F ood, all’interno della tensostruttura, ognuna proponendo un piatto a base di un prodotto tipico della nostra terra: la Pro Loco di Fosciandora con i Crostoni Garfagnini, il Circolo La Tore di Palleroso frittelle e cagio, il Comitato Sant’Anna di Pieve Fosciana l’infarinata, l’Asd Atletico Castiglione le tigelle, l’Asd Filicaia Diavoli Rossi il minestrone di farro, l’Ass. San Bartolomeo i paccheri al sugo di trota, l’Asd Casciana Poggio i panigacci, l’Us Castelnuovo Garfagnana i tordelli al ragù, il River Pieve pane di patate con tagliate, la Pro Loco Compagnia del Tosco le polpette del Tosco, l’ASC Chiozza la porchetta, gli Autieri Garfagnana le ciambelle di mela con crema chantilly, l’Ass. Castanicoltori della Garfagnana le mondine, l’Ass. Noi di San Romano i necci, l’Usd Molazzana le torte dolci e salate e l’Ass. Garfagnana Terra Unica il servizio bar.

Tra gli eventi clou, il talk “La Garfagnana che verrà: giovani, idee e progetti a confronto” a cura dell’Unione Comuni Garfagnana in programma per la giornata di domenica 8 novembre, dalle 14.30 alle 16 nella tensostruttura: sarà un momento di condivisione, di dialogo e di ascolto al quale sono invitati a partecipare tutte le ragazze e i ragazzi del territorio per raccogliere stimoli e spunti utili per la progettazione del loro futuro in questa terra. Il suggestivo Trenino Turistico collegherà Piazzale Chiappini al centro storico del capoluogo con corse ogni 20 minuti. Gli allievi dell’Isi Barga si cimenteranno in cooking-show e gli alunni dell’Isi Garfagnana saranno in supporto alle varie attività della Comunità del Cibo e dell’Agrobiodiversità della Garfagnana, del vivaio e dell’Ufficio I.A.T, impegnandosi inoltre alle casse e sul trenino turistico.