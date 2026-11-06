Un delitto nella Lucca bene: al Bucaneve arriva il giallo “La corte dei misteri” di Pettorini Betti

Un delitto nelle campagne lucchesi e un mistero che affonda le radici negli anni della guerra. Sono gli elementi al centro di La corte dei misteri. Un altro caso per il commissario Biasini, il romanzo di Mariacristina Pettorini Betti, edito da Tralerighe Libri, che sarà presentato domani (sabato 7 novembre) alle 17 al centro Bucaneve, in via della Chiesa 559 a Santa Maria a Colle.

L’incontro, gratuito e aperto a tutti, sarà condotto dallo scrittore e professore Paolo Fantozzi. Al termine l’autrice sarà disponibile per il firmacopie.

Ambientata negli ultimi giorni di ottobre 2023, la storia si muove tra le campagne alle porte della città e il centro storico affollato per Lucca Comics & Games. Una morte violenta in un’antica corte porta il commissario Biasini a indagare negli ambienti della Lucca bene, tra vizi privati, interessi economici al limite del lecito, invidie e gelosie.

A complicare il caso è una scoperta avvenuta durante i lavori di restauro della casa teatro del delitto: una botola nasconde i resti di due giovani amanti scomparsi nel 1944, un soldato tedesco e una ragazza lucchese. L’investigatore dovrà ricostruire il legame tra il delitto del presente e quel dramma lontano, riportando alla luce segreti rimasti sepolti per decenni. Ad accompagnarlo ci sono la consueta borsa da lavoro, il piccolo computer su cui annota gli indizi e una penna azzurra, dono della compagna, il cui scatto lo aiuta a mantenere la concentrazione.

Laureata in giurisprudenza all’Università La Sapienza di Roma, Pettorini Betti ha insegnato diritto ed economia per venticinque anni negli istituti superiori di Pistoia e Lucca e ha ricoperto per dieci anni il ruolo di dirigente scolastica nelle scuole della Lucchesia. Fa parte della Commissione pari opportunità del Comune di Lucca e dell’associazione culturale Lucca Giallo & Cultura.