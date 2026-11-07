Art Bonus 2026, dieci i progetti finalisti che si contenderanno la vittoria

Presentato al Luber è promosso dal Ministero della Cultura e da Ales Spa, in collaborazione con Promo PA Fondazione

Sono dieci i progetti finalisti che si contenderanno la vittoria del concorso Art Bonus 2026, nell’edizione speciale dedicata al welfare culturale, scelta per celebrare il decimo anniversario dell’iniziativa e valorizzare il ruolo della cultura come strumento di benessere, inclusione e coesione sociale.

Il concorso Art Bonus è promosso dal Ministero della Cultura e da Ales Spa, in collaborazione con Promo PA Fondazione. Anche quest’anno, come già avvenuto per la prima edizione del 2016, il lancio ufficiale si è svolto nel mese di ottobre a LuBeC – Lucca Beni Culturali, l’evento annuale ideato e promosso da Promo PA, confermando il legame dell’iniziativa con uno dei principali appuntamenti nazionali dedicati alle politiche culturali e all’innovazione nel settore. Il concorso entra ora nella sua fase più partecipata: dal 10 novembre prenderà il via la Click Week, una settimana di votazioni sui canali social ufficiali di Art Bonus, durante la quale saranno i cittadini a scegliere i vincitori tra i dieci progetti finalisti, selezionati da una Commissione composta da esperti e professionisti del settore.

Dal 10 novembre alle 12 al 16 novembre alle 12, sarà possibile sostenere i progetti preferiti attraverso le pagine ufficiali Facebook e Instagram di Art Bonus. Per votare basterà cliccare su Mi piace su Facebook o sul cuore su Instagram, direttamente sul post dedicato a ciascun finalista. Ogni utente potrà esprimere una preferenza su entrambe le piattaforme, contribuendo al risultato complessivo. Saranno conteggiati esclusivamente i like e i cuori raccolti sui post ufficiali pubblicati da Art Bonus, mentre non avranno valore le reazioni inserite nei commenti. A determinare la classifica finale sarà la somma delle preferenze ottenute da ciascun progetto sulle due piattaforme social.

I dieci progetti finalisti

La selezione restituisce una fotografia significativa della ricchezza e della varietà delle esperienze culturali presenti sul territorio nazionale. I dieci finalisti interpretano il Welfare Culturale attraverso iniziative che mettono al centro accessibilità, inclusione, formazione, dialogo tra generazioni e partecipazione, dimostrando come la cultura possa contribuire concretamente al benessere individuale e collettivo.

La rosa dei finalisti comprende: Open Muse del Museo delle Scienze di Trento, Trentino-Alto Adige; Vorreiandarealmuseo. Percorsi di accessibilità museale del Cassero per la scultura italiana dell’Ottocento e del Novecento del Comune di Montevarchi, Toscana; Coordinamento NPL Ovest Ticino – Cultura per Crescere 2026 del Comune di Arona, Piemonte; Arte Insieme del Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, Piemonte; Recovery College – Performare la cura RO.CA. 2024 di Lenz Fondazione di Parma, Emilia-Romagna; #iosostengoilpergolesi2025, della Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi, Marche; 27° Suq Festival Teatro del Dialogodi Suq Genova Festival e Teatro, Liguria; LIBeRi… Legami di comunità della Biblioteca comunale di Adria, Veneto; Bellini Teatro Factory 2026/27 – Formazione, produzione e professionalizzazione della Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Nazionale del Mediterraneo, Campania; Mi racconti, nonno? Viaggio nei ricordi per costruire il futuro della Fondazione Pinac di Brescia, Lombardia.

Dai musei ai teatri, dalle biblioteche ai festival, i dieci progetti raccontano modi diversi di utilizzare la cultura come risorsa per contrastare le fragilità, favorire l’accessibilità, rafforzare i legami sociali e generare nuove opportunità di crescita per le comunità: l’edizione 2026 del Concorso, dedicata al welfare culturale, intende proprio valorizzare queste esperienze, riconoscendo il ruolo dell’arte e delle attività culturali nella promozione dell’inclusione, della coesione sociale e della qualità della vita.