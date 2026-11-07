Fabio Genovesi inaugura le Conversazioni in San Francesco con ‘Il bosco cosmico e la gioventù bruciante’

Un giovane appassionato, ribelle e fuori dagli schemi, capace di scelte radicali e di una libertà che ancora oggi sorprende. È un Francesco lontano dall’immagine convenzionale del santo quello che Fabio Genovesi porterà alla chiesa di San Francesco di Lucca, domenica (15 novembre) alle 18, con Il bosco cosmico e la gioventù bruciante, incontro che inaugura la 13esima edizione delle Conversazioni in San Francesco, la rassegna ideata e organizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, quest’anno dedicata agli ottocento anni dalla morte di San Francesco d’Assisi. Dopo Genovesi, saranno Mariangela Gualtieri, Massimo Cacciari e Chiara Mercuri a confrontarsi con il messaggio e l’eredità culturale del Santo, con il linguaggio della poesia, della filosofia e della storia.

I biglietti per Fabio Genovesi saranno prenotabili gratuitamente on line su www.fondazionecarilucca.it, a partire dalle 12 di martedì 10 novembre.

Attraverso lo sguardo della narrativa, lo scrittore versiliese proverà ad andare oltre le rappresentazioni che nei secoli si sono depositate sulla figura di Francesco, per restituire il ritratto di un animo inquieto, appassionato e anticonformista. La conversione non spegne il fuoco della giovinezza, ma lo trasforma in una scelta di vita assoluta. Perché, prima ancora di diventare il santo che conosciamo, Francesco è stato un ragazzo che ha messo in discussione ogni certezza, scegliendo una strada che ancora oggi fatichiamo a comprendere.

Genovesi invita così a guardare Francesco come una sorta di moderna rock star, andando oltre la figura storicizzata del “poverello di Assisi”. Una ricerca che coinvolge anche la musica: non soltanto quella delle composizioni legate alla tradizione francescana, ma soprattutto la musicalità del suo messaggio. Le parole di Francesco, infatti, hanno un ritmo capace di affrontare temi profondi e universali con la semplicità e l’immediatezza di uno spartito.

Da qui prende forma anche una serie di domande: quale Francesco è arrivato fino a noi? Quanto il suo ritratto corrisponde alla figura storica e quanto, invece, è il risultato delle interpretazioni che si sono succedute nel tempo? E soprattutto, come reagiremmo oggi di fronte alle sue scelte? Cosa penseremmo se un amico o un figlio decidessero di abbandonare tutto per seguire un ideale così radicale? Interrogativi che, attraverso la figura di Francesco, finiscono per parlare anche di noi, delle nostre convinzioni e del nostro modo di vivere.

Le Conversazioni in San Francesco si confermano così un’occasione per tornare a scoprire la complessità di una figura centrale della storia e della cultura occidentale, al di là delle semplificazioni e delle interpretazioni più consuete. A ottocento anni dalla morte, Francesco non è soltanto una memoria da celebrare, ma una presenza capace di sollevare domande radicali sul nostro tempo.

I prossimi appuntamenti della rassegna saranno: venerdì 20 novembre, alle 21, con Mariangela Gualtieri e Fraternità solare, un rito sonoro dedicato al Santo; sabato 21 novembre, alle 21, Massimo Cacciari con una riflessione su Inattualità di Francesco; sabato 28 novembre, chiuderà il ciclo, alle 21, la storica Chiara Mercuri con Francesco d’Assisi. Con il corpo e con le parole.