Sguardi, visioni e ricerche personali: in mostra in San Micheletto gli scatti del Fotoclub Lucchese

Domani (8 novembre) alle 16 si inaugura nella Sala dell’Affresco della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (via San Micheletto, 3), la collettiva di fotografia dei soci del Fotoclub lucchese Bfi. L’esposizione presenta una selezione di opere realizzate dai soci dell’associazione, spaziando tra ricerche personali, visioni artistiche e la passione per la fotografia. La mostra fotografica aperta da domani, rimarrà visitabile fino al 15 novembre in orario tutti i giorni feriali dalle 16 alle 19 e festivi e prefestivi dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. L’ingresso è libero. L’evento rientra tra le iniziative ufficiali inserite nel calendario culturale del Comune di Lucca, specificamente all’interno della programmazione dei progetti legati a Vivi Lucca.