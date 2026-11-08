La presentazione|
‘Cuffie blu’, si presenta a San Concordio la storia illustrata di bullismo al contrario
Ideata e scritta per i tipi di Tralerighe Libri da Rossella Baiocchi, illustrata da Silvia Masini e Elisabetta Benetti
Sabato 21 novembre alle 11 nella cartolibreria e giochi Birba a San Concordio (viale San Concordio, 196), si presenta Cuffie Blu (Tra le righe, 2026).
Ideato e scritto da Rossella Baiocchi, illustrato da Silvia Masini e Elisabetta Benetti, si racconta una storia di bullismo al contrario ispirata ad una storia vera. Un volume che ha origine dall’esigenza dell’affrontare insieme i temi della neurodiversità, dell’autismo, del bullismo e dell’esclusione attraverso la lettura il cinema e il confronto. Dove sembra nascondersi solo una difficoltà, Silvia e Elisabetta hanno voluto mostrare con le loro illustrazioni ed immagini, l’incanto e la ricchezza del mondo di Luca il protagonista. Una storia emozionante che insegna cosa significhi davvero rispettare gli altri. Sarà messa in scena una lettura ad alta voce ed un piccolo laboratorio con l’autrice e le illustratrici. Età consigliata dai 6 anni in poi.
Masini e Benetti hanno in C’era l’acca _illustra a San Concordio il loro laboratorio di personaggi e storie narranti. Durante Lucca Comics & Games 2026, le due ragazze hanno presentato in anteprima assoluta in anteprima assoluta nello stand della casa editrice Barta nel Padiglione Napoleone, con grande successo ed emozione, il loro nuovo album Fuori dal Tubo.
Masini, classe 1974 è artista, illustratrice e grafica. Con la sua arte ed abilità, sono nati numerosi progetti per committenti variegati. Benetti, maestra d’arte nasce a Lucca nel 1976. Ha realizzato vari progetti di illustrazione, pittura e ceramica con gli albi illustrati, da sempre suo grande amore.
Per informazioni sull’evento di sabato 21 e per prenotazioni, possibilità sia in negozio che telefonando allo 0583.1794564.