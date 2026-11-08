‘Cuffie blu’, si presenta a San Concordio la storia illustrata di bullismo al contrario

Ideato e scritto da Rossella Baiocchi, illustrato da Silvia Masini e Elisabetta Benetti, si racconta una storia di bullismo al contrario ispirata ad una storia vera. Un volume che ha origine dall’esigenza dell’affrontare insieme i temi della neurodiversità, dell’autismo, del bullismo e dell’esclusione attraverso la lettura il cinema e il confronto. Dove sembra nascondersi solo una difficoltà, Silvia e Elisabetta hanno voluto mostrare con le loro illustrazioni ed immagini, l’incanto e la ricchezza del mondo di Luca il protagonista. Una storia emozionante che insegna cosa significhi davvero rispettare gli altri. Sarà messa in scena una lettura ad alta voce ed un piccolo laboratorio con l’autrice e le illustratrici. Età consigliata dai 6 anni in poi.