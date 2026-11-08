I droni atterrano sul circolo della fotografia. Martedì 10 novembre alle 21,15 infatti, a Castelnuovo Garfagnana, nella sede di Villaggio Unrra 44 del Circolo Fotocine Garfagnana, ci sarà un incontro con Fabrizio Fabbrini, che si è appassionato della materia e realizza apprezzati video. I droni infatti rappresentano certamente una dei mezzi più duttili per fare riprese dall’alto. Grazie alla tecnologia dei droni, possiamo esplorare scenari naturali, urbani e paesaggistici in modo completamente nuovo, offrendo angolazioni e dettagli che altrimenti sarebbero impossibili da ottenere.

Sarà un’occasione unica per ammirare panorami mozzafiato ripresi dall’alto, scoprire nuove tecniche di ripresa e condividere esperienze e consigli sull’uso dei droni per la realizzazione di contenuti video di alta qualità. L’evoluzione dei droni ha portato al drone FPV (dall’inglese First Person View, “visuale in prima persona”), un velivolo a pilotaggio remoto dotato di videocamera e sistema di trasmissione video in tempo reale. I piloti sono in grado di “vedere” quel che la fotocamera montata sul drone inquadra, grazie ad un visore indossato dal pilota. Il radiocomando, il drone e gli occhiali comunicano via radio grazie a delle antenne sintonizzate su una certa banda e frequenza, che devono garantire la minor latenza possibile.

Il pilotaggio di un drone FPV richiede una coordinazione oculo-manuale nettamente superiore rispetto ai droni commerciali stabilizzati. L’operatore mantiene il controllo totale e continuo dell’aeromobile dal decollo all’atterraggio, operando generalmente in assenza di sistemi di assistenza al volo come il mantenimento dell’altitudine, il posizionamento GPS o l’auto-livellamento. Come dice Fabrizio Fabbrini “Dai cieli limpidi sopra panorami incontaminati alle acrobazie tra le strutture urbane, ogni mio volo è stato un’avventura unica raccontata attraverso l’obiettivo del drone”.