Lucca e la Toscana occidentale al tempo di Dante al Machiavelli

L’evento, organizzato dal gruppo lucchese del Laboratorio Ipermediale Dantesco dell’Università di Pisa, col supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e in collaborazione con l’Accademia Lucchese di Scienze, Lettere e Arti, l’Archivio di Stato di Lucca, l’Archivio Storico Diocesano di Lucca, l’Associazione Amici di Enrico Pea e la Società Dante Alighieri Lucca, ha l’obiettivo di presentare esiti e prospettive dei progetti che, attingendo al patrimonio archivistico lucchese, hanno contribuito a ricostruire, per la prima volta in modo organico e interdisciplinare, il contesto intellettuale, letterario della Lucca tra Due e Trecento e delle realtà limitrofe.