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Lucca e la Toscana occidentale al tempo di Dante al Machiavelli
Per presentare esiti e prospettive dei progetti che, attingendo al patrimonio archivistico lucchese, hanno contribuito a ricostruire il contesto della città tra Due e Trecento
Lucca e la Toscana occidentale al tempo di Dante: fonti d’archivio e storia letteraria. E’ il tema dell’incontro che si svolgerà il 12 novembre alle 15, nell’aula magna del liceo classico Machiavelli.
L’evento, organizzato dal gruppo lucchese del Laboratorio Ipermediale Dantesco dell’Università di Pisa, col supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e in collaborazione con l’Accademia Lucchese di Scienze, Lettere e Arti, l’Archivio di Stato di Lucca, l’Archivio Storico Diocesano di Lucca, l’Associazione Amici di Enrico Pea e la Società Dante Alighieri Lucca, ha l’obiettivo di presentare esiti e prospettive dei progetti che, attingendo al patrimonio archivistico lucchese, hanno contribuito a ricostruire, per la prima volta in modo organico e interdisciplinare, il contesto intellettuale, letterario della Lucca tra Due e Trecento e delle realtà limitrofe.
Dopo l’introduzione di Alberto Casadei, interverranno Elisa Orsi (“Archivi, storia e letteratura: alla scoperta di Lucca nell’età di Dante”), Matteo Cambi (“Petrarca a Lucca”), e Margherita Paoli (“Dalla ricerca alla didattica”). Nel corso dell’evento, verranno inoltre presentati strumenti digitali e pubblicazioni, fra le quali una plaquette, realizzate con l’obiettivo di rendere fruibili, anche sotto il profilo didattico, gli esiti delle ricerche.