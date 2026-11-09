Al Grand Hotel Guinigi la personale con i paesaggi toscani di Davide Berti

Si può visitare da mercoledì (11 novembre) al Grand Hotel Guinigi a Antraccoli (via Romana, 1247) la mostra dal titolo Orizzonti di Luce.

In esposizione fino al 14 dicembre i dipinti di Davide Berti. La personale del pittore, lucchese d’adozione, rientra nel percorso d’arte a cura dell’associazione Promo-Terr che propone all’interno dell’albergo visite ad ingresso libero anche ai molti clienti ed aziende che giornalmente frequentano l’hotel.

Iniziando un vero tour artistico che partendo dalla hall guida il visitatore alla scoperta, piano per piano, delle opere esposte. Il tutto in collaborazione con la famiglia Luvisi proprietaria dell’hotel. In mostra i paesaggi toscani nella mostra che ospita la personale del pittore. Un viaggio cromatico ed emozionale tra le colline, i cipressi e le luci inconfondibili della sua terra natale. Con la presenza importante di una variazione sul tema. Ovvero i ritratti di due donne circondate da veli. Le colline ondulate che sfumano all’orizzonte, i filari ordinati di cipressi che segnano il confine tra cielo e terra, e quella luce unica, calda e dorata, che da secoli incanta poeti e viaggiatori. C’è tutta l’anima della Toscana nella pittura di Davide Berti.

L’esposizione, curata dall’associazione Promo-Terr, raccoglie una selezione di opere, realizzate dall’artista negli ultimi anni. Una produzione che nasce da un legame viscerale e profondo con il territorio d’origine e che si traduce in una costante e intima ricerca pittorica. Berti non si limita a riprodurre fedelmente la realtà, ma ne cattura l’essenza emotiva. Dipinge da diversi anni esponendo i suoi quadri in numerose mostre collettive e circoli culturali. Manifesta il paesaggio toscano regalando nelle sue opere un senso di pace. Ama molto dipingere a olio mantenendo i colori della natura stessa. Attraverso una pennellata fluida e poetica ed una tavolozza ricca di contrasti, la Toscana dell’artista diventa così un paesaggio dell’anima. I gialli delle messi estive, i rossi dei tramonti chiantigiani e i verdi profondi dei boschi autunnali non sono solo colori, ma stati d’animo capaci di dialogare direttamente con l’osservatore.

“Dipingere la mia terra – dichiara l’artista – per me non è un semplice esercizio di stile, ma un atto d’amore ed appartenenza. Ogni scorcio, ogni cambio di luce sulle nostre colline racconta una storia antica, un equilibrio perfetto tra uomo e natura che cerco di imprimere sulla tela prima che svanisca”.