Al teatro Puccini di Altopascio torna la rassegna ‘Maraviglia’

Maraviglia. Cinque appuntamenti domenicali al teatro cinema Puccini di Altopascio accompagneranno bambini e adulti in un viaggio tra storie, emozioni e fantasia, per riscoprire insieme la magia del teatro e il piacere di lasciarsi sorprendere. Gli appuntamenti si terranno dal 22 novembre all’11 aprile.

La stagione nasce dalla coprogettazione tra il Comune di Altopascio e il Teatrino dei Fondi, Centro di Produzione Teatrale, con la direzione artistica di Enrico Falaschi e il sostegno della Regione Toscana e del Ministero della Cultura.

A completare la proposta culturale del teatro cinema Puccini è l’attività di formazione della Scuola di Teatro studio Amleto, diretta da Enrico Falaschi, che offre a bambini, ragazzi e adulti l’opportunità di avvicinarsi al linguaggio teatrale attraverso l’esperienza diretta. Tre i percorsi proposti: uno dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni, uno rivolto ai ragazzi a partire dagli 11 anni e uno pensato per gli adulti. Le attività, condotte da Enrico Falaschi, Silvia Rubes e Giulia Liberati, costituiscono un’occasione per sperimentare le proprie capacità espressive, sviluppare creatività e consapevolezza e scoprire il valore del lavoro collettivo.

Il programma

Domenica (22 novembre), alle 17, sarà Pimpa, uno dei personaggi più amati da generazioni di bambini, a inaugurare la terza edizione di Maraviglia, a cura della Fondazione Aida. Pimpa Il musical a pois è uno spettacolo che celebra i cinquant’anni della celebre cagnolina creata da Francesco Tullio Altan.

Il secondo appuntamento, domenica 24 gennaio 2027, alle 17, vedrà protagonista Gek Tessaro con Dimodoché, una storia coloratissima, surreale e poetica, popolata da ruspe, betoniere e gru. Al centro del racconto, una piccola ruspa piena di entusiasmo e curiosità, pronta a interrogarsi sul mondo e a dare voce agli infiniti perché? dell’infanzia.

Domenica 21 febbraio, alle 17, sarà la volta di Nata Teatro con Il brutto anatroccolo, una rivisitazione della celebre fiaba di Hans Christian Andersen attraverso le tecniche del teatro di figura. Una storia delicata e universale che affronta i temi della crescita, dell’accettazione di sé e della scoperta dei propri talenti.

Il 14 marzo, alle 17, arriverà Aria Teatro con Amici impossibili, un racconto poetico sull’insolita amicizia tra un giovane lupo e un piccolo coniglio. Un incontro apparentemente impossibile che diventa occasione per esplorare, con sensibilità e leggerezza, i temi della diversità, della paura, dei pregiudizi e del valore dell’amicizia.

A chiudere la rassegna, domenica 11 aprile, alle 17, sarà TA-DAA! con L’omino della pioggia, uno spettacolo comico e magico di e con Michele Cafaggi, in cui bolle di sapone minuscole e gigantesche, acqua, neve e sorprendenti effetti visivi danno vita a un universo onirico. Un viaggio fatto di stupore e poesia, capace di trasformare le piccole cose in momenti di autentica meraviglia.

Spettacoli in orario scolastico

Un cartellone pensato per le diverse fasce d’età, con anche spettacoli in orario scolastico, alle 10, che affrontano temi e linguaggi differenti, offrendo agli studenti l’opportunità di scoprire il teatro come strumento di conoscenza, immaginazione e riflessione.

Il calendario prende il via l’11 dicembre in clima natalizio con il debutto di uno spettacolo del Teatrino dei Fondi Ippopotami a Natale (in replica anche il 16 dicembre). A gennaio è in programma Gaia, come stai? di Officine Papage (19 gennaio) uno spettacolo che tratta di sostenibilità, e Cani, gatti e principesse del Teatrino dei Fondi, una fiaba originale e divertente che affronta i temi del rispetto (20 gennaio). Segue una bellissima avventura tra i burattini di Emanuele Luzzati e Bruno Cereseto e la musica di Mozart con La favola del Flauto Magico del Teatrino della Tosse / Fondazione Luzzati (19 febbraio). A marzo gli appuntamenti proseguono con le più famose storie dell’antichità, da Esopo a La Fontaine, dedicate ali animali parlanti con Le favole della saggezza de I Teatrini (4 e 5 marzo), Rampante / Mai più giù! di Solares Fondazione delle Arti – Teatro delle Briciole: uno spettacolo coinvolgente ispirato a Il Barone rampante di Calvino che, attraverso linguaggi visivi e teatrali innovativi, esplora il tema dell’identità e della crescita, (9 e 10 marzo). Ad aprile un fantastico ed esilarante viaggio nel mondo ariostesco dei Paladini di Carlo Magno con Il Furioso di KanterStrasse (7 aprile) e infine, uno spettacolo poetico e affascinante che parla di ricerca, dubbio, e bellezza delle domande con Il giovane principe e la verità di Teatro Libero Palermo (16 aprile).

I biglietti