Campa Cavallo, lo psicologo Massimo Cirri ospite ad Artè

Lo psicologo e giornalista Massimo Cirri sarà ospite di un nuovo evento della rassegna Campa Cavallo sabato (14 novembre), alle 17,30, al cinema teatro Artè intitolato Dialogo attorno a Marco Cavallo, patrocinato dal Comune di Capannori. Ha lavorato per anni nei servizi pubblici di salute mentale e ha portato la sua visione professionale e la sua esperienza alla radio nel celebre programma Caterpillar di Radio 2 ideato e condotto fino a pochi mesi fa.

“La cultura – afferma l’assessora alla cultura, Claudia Berti – è uno strumento fondamentale attraverso cui una comunità cresce e costruisce valori condivisi, primo fra tutti il benessere della persona, nella sua dimensione fisica e psicologica. Viviamo in un tempo in cui la tecnologia ci spinge sempre più verso la performance e la ricerca della perfezione, rischiando di farci dimenticare ciò che ci rende umani: le nostre fragilità, le imperfezioni, le emozioni e il bisogno di prenderci cura gli uni degli altri. La cultura ci aiuta a recuperare questa dimensione, rimettendo al centro la persona e le relazioni. È un impegno che la nostra amministrazione porta avanti anche attraverso le politiche sociali e la scuola, nella convinzione che riconoscere le fragilità e promuovere la salute mentale significhi rafforzare i legami, alimentare la fiducia reciproca e renderci una comunità capace di crescere insieme e guardare al futuro con speranza, senza paure”.

“L’incontro con Massimo Cirri – commenta la presidente della Fondazione per la Coesione Sociale, Lucia Corrieri Puliti – è una preziosa occasione per dialogare sull’attualità del pensiero e dell’azione basagliana nel campo della salute mentale. Un evento che impreziosisce la rassegna Campa Cavallo organizzata dalla Fondazione per la Coesione Sociale insieme a diversi partner per dialogare con la cittadinanza e con gli operatori della salute mentale a tutti i livelli sui temi complessi della salute mentale, della neurodivergenza, della disabilità e del caregiving“.

All’evento si collegherà anche Peppe Dell’Acqua, con cui si aprirà un dialogo intorno all’opera di cui è autore Marco Cavallo e io. II cavallo che libera tutti. Lo psichiatra è stato per molti anni direttore del Dipartimento di salute mentale di Trieste. Nel 1971 ha cominciato a lavorare con Franco Basaglia nell’ospedale psichiatrico di Trieste e ha partecipato al cambiamento e alla chiusura del manicomio. Dalla fine degli anni settanta ha contribuito alla nascita dei primi centri di salute mentale territoriali. Dell’Acqua è protagonista con Massimo Cirri dello spettacolo teatrale La vera storia di un’impensabile liberazione.

Massimo Cirri nel 2016 ha ricevuto con la collega Sara Zambotti il Premio Nazionale Cultura della Pace – dopo gli anni di Radio Popolare di Milano. È autore teatrale con Lella Costa, ha scritto, tra gli altri, A colloquio. Tutte le mattine al Centro di Salute Mentale (Feltrinelli, 2009) e con Chiara D’Ambros Quello che serve. Un racconto tra malattia, cura e Servizio Sanitario Nazionale (Manni, 2022), oltre a numerosi libri, programmi radiofonici e televisivi. Nel 2023 è stato nominato Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana.

La rassegna culturale Campa Cavallo è alla seconda edizione e continuerà fino a fine anno ad offrire appuntamenti pubblici a ingresso libero. Viene organizzata da Fondazione per la Coesione Sociale, Azienda Usl Toscana Nord Ovest, Fondazione Mario Tobino, cooperativa sociale Crea, Centro Studi e Ricerche professor Guglielmo Lippi Francesconi e Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca e Massa Carrara, in collaborazione con Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e con il patrocinio delle Conferenze dei sindaci della Piana di Lucca, della Valle del Serchio e della Versilia.