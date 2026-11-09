L'evento|
Campa Cavallo, lo psicologo Massimo Cirri ospite ad Artè
Per l’incontro ci sarà il ‘Marco Cavallo’, opera in cartapesta realizzata nel 2024 dal maestro costruttore Carlo Lombardi alla Cittadella del Carnevale
Lo psicologo e giornalista Massimo Cirri sarà ospite di un nuovo evento della rassegna Campa Cavallo sabato (14 novembre), alle 17,30, al cinema teatro Artè intitolato Dialogo attorno a Marco Cavallo, patrocinato dal Comune di Capannori. Ha lavorato per anni nei servizi pubblici di salute mentale e ha portato la sua visione professionale e la sua esperienza alla radio nel celebre programma Caterpillar di Radio 2 ideato e condotto fino a pochi mesi fa.
“La cultura – afferma l’assessora alla cultura, Claudia Berti – è uno strumento fondamentale attraverso cui una comunità cresce e costruisce valori condivisi, primo fra tutti il benessere della persona, nella sua dimensione fisica e psicologica. Viviamo in un tempo in cui la tecnologia ci spinge sempre più verso la performance e la ricerca della perfezione, rischiando di farci dimenticare ciò che ci rende umani: le nostre fragilità, le imperfezioni, le emozioni e il bisogno di prenderci cura gli uni degli altri. La cultura ci aiuta a recuperare questa dimensione, rimettendo al centro la persona e le relazioni. È un impegno che la nostra amministrazione porta avanti anche attraverso le politiche sociali e la scuola, nella convinzione che riconoscere le fragilità e promuovere la salute mentale significhi rafforzare i legami, alimentare la fiducia reciproca e renderci una comunità capace di crescere insieme e guardare al futuro con speranza, senza paure”.
“L’incontro con Massimo Cirri – commenta la presidente della Fondazione per la Coesione Sociale, Lucia Corrieri Puliti – è una preziosa occasione per dialogare sull’attualità del pensiero e dell’azione basagliana nel campo della salute mentale. Un evento che impreziosisce la rassegna Campa Cavallo organizzata dalla Fondazione per la Coesione Sociale insieme a diversi partner per dialogare con la cittadinanza e con gli operatori della salute mentale a tutti i livelli sui temi complessi della salute mentale, della neurodivergenza, della disabilità e del caregiving“.
All’evento si collegherà anche Peppe Dell’Acqua, con cui si aprirà un dialogo intorno all’opera di cui è autore Marco Cavallo e io. II cavallo che libera tutti. Lo psichiatra è stato per molti anni direttore del Dipartimento di salute mentale di Trieste. Nel 1971 ha cominciato a lavorare con Franco Basaglia nell’ospedale psichiatrico di Trieste e ha partecipato al cambiamento e alla chiusura del manicomio. Dalla fine degli anni settanta ha contribuito alla nascita dei primi centri di salute mentale territoriali. Dell’Acqua è protagonista con Massimo Cirri dello spettacolo teatrale La vera storia di un’impensabile liberazione.
Massimo Cirri nel 2016 ha ricevuto con la collega Sara Zambotti il Premio Nazionale Cultura della Pace – dopo gli anni di Radio Popolare di Milano. È autore teatrale con Lella Costa, ha scritto, tra gli altri, A colloquio. Tutte le mattine al Centro di Salute Mentale (Feltrinelli, 2009) e con Chiara D’Ambros Quello che serve. Un racconto tra malattia, cura e Servizio Sanitario Nazionale (Manni, 2022), oltre a numerosi libri, programmi radiofonici e televisivi. Nel 2023 è stato nominato Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana.
La rassegna culturale Campa Cavallo è alla seconda edizione e continuerà fino a fine anno ad offrire appuntamenti pubblici a ingresso libero. Viene organizzata da Fondazione per la Coesione Sociale, Azienda Usl Toscana Nord Ovest, Fondazione Mario Tobino, cooperativa sociale Crea, Centro Studi e Ricerche professor Guglielmo Lippi Francesconi e Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca e Massa Carrara, in collaborazione con Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e con il patrocinio delle Conferenze dei sindaci della Piana di Lucca, della Valle del Serchio e della Versilia.
Ad Artè per l’incontro ci sarà il Marco Cavallo, opera in cartapesta realizzata nel 2024 dal maestro costruttore Carlo Lombardi alla Cittadella del Carnevale, con il contributo della Fondazione per la Coesione Sociale e la partecipazione di diverse realtà che operano nel campo della disabilità e della salute mentale. Il programma completo è sul sito della Fondazione per la Coesione Sociale e le presentazioni sono aperte a tutti e in particolare a persone con disabilità o neurodivergenti, famiglie e caregivers, operatori e insegnanti. Il programma completo della rassegna è disponibile a questo link. I vari incontri sono stati registrati e trasformati in un podcast. Al momento si trovano le puntate della prima edizione disponibili sui canali della Fondazione per la Coesione Sociale su Spotify e YouTube.