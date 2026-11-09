Due Lions Club Insieme per un incontro sul ruolo della Fondazione Crl per il territorio lucchese

Un momento chiave di confronto e dibattito tra la cittadinanza e una delle istituzioni più strategiche della provincia.

Il ruolo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca nello sviluppo del territorio lucchese sarà, appunto, al centro dell’ incontro che si terrà giovedì (12 novembre) alle 18,30 all’auditorium Vincenzo da Massa Carrara, all’interno del complesso monumentale di San Micheletto.

L’evento, organizzato in sinergia dai Lions Club Lucca Le Mura e Garfagnana, guidati rispettivamente dai presidenti Carlo Siclari e Loreno Bertolacci, è aperto a tutta la cittadinanza. Relatore d’eccezione sarà Massimo Marsili, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Durante la conferenza verrà approfondito il contributo strategico della Fondazione a supporto della crescita economica, sociale e culturale della comunità locale e dell’intera provincia. “Siamo onorati – dichiarano i Lions Clubs organizzatori dell’evento – di questo importante incontro con la Fondazione Crl. Crediamo che sia un’opportunità unica per tutti per meglio comprendere i vari aspetti dell’attività della Fondazione che tanto ha fatto e sta facendo per il nostro territorio”.