I media e il racconto della guerra in Ucraina: se ne parla con la Scuola per la Pace

Come viene raccontata la guerra in Ucraina dai media italiani? Quali linguaggi, argomentazioni e narrazioni contribuiscono a costruire l’opinione pubblica e a influenzare il modo in cui percepiamo i conflitti? Sono alcuni degli interrogativi al centro della presentazione del libro Media di guerra e media di pace sulla guerra in Ucraina. Promemoria e istruzioni per il futuro di Andrea Cozzo, in programma giovedì (12 novembre) alle 17,30, nella Sala Rappresentanza di Palazzo Ducale, a ingresso gratuito.

L’iniziativa, promossa dalla Scuola per la Pace della Provincia di Lucca, si aprirà con i saluti istituzionali di Leana Quilici della Scuola per la Pace della Provincia a cui farà seguito un dialogo con l’autore che permetterà di approfondire i temi e le riflessioni contenuti nel volume, pubblicato da Mimesis.

Il libro analizza il modo in cui giornali, telegiornali e talk show con opinionisti e intellettuali raccontano la guerra in Ucraina, evidenziando come, secondo l’autore, il linguaggio e le argomentazioni utilizzate abbiano contribuito a una continua violenza culturale nei confronti dell’opinione pubblica. Cozzo esamina le retoriche, i presupposti e le contraddizioni di queste narrazioni, proponendo una riflessione critica sul ruolo dell’informazione e sulle possibilità di costruire una cultura della pace.

Nelle appendici finali viene, inoltre, affrontato il tema di una guerra che avrebbe potuto essere evitata e della strada autoritaria e militarista che, secondo l’autore, la democrazia contemporanea rischia di imboccare.

Venerdì 13, l’iniziativa proseguirà con una giornata interamente dedicata alle scuole, riservata agli istituti che hanno già effettuato la prenotazione. L’appuntamento, che ha registrato il tutto esaurito, rappresenterà un’ulteriore occasione di approfondimento e confronto con le giovani generazioni sui temi della guerra, dell’informazione e della pace.