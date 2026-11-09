I concerti|
La Prima Estate, anche gli Smashing Pumpkins per la sei giorni all’ex Bussola Domani
La band di Billy Corgan per la prima serata il 25 giugno del 2027. Ad aprire la serata ci saranno i britannici Foals
Gli Smashing Pumpkins saranno i grandi protagonisti della prima serata del secondo weekend de La Prima Estate 2027, in programma venerdì 25 giugno sul palcoscenico del Parco BussolaDomani a Lido di Camaiore. Un appuntamento imperdibile che vedrà salire sul palco, prima della storica formazione americana, i Foals per una notte che unisce due generazioni simbolo del rock internazionale.
Nati a Chicago sul finire degli anni Ottanta dalla mente geniale e poliedrica di Billy Corgan, gli Smashing Pumpkins rappresentano una pietra miliare del rock alternativo mondiale. Capaci di fondere le sonorità aggressive del grunge con venature psichedeliche, sognanti e arrangiamenti orchestrali, hanno segnato in modo indelebile l’immaginario musicale degli anni Novanta. Album monumentali come Siamese Dream e il capolavoro doppio Mellon Collie and the Infinite Sadness — pietra miliare spinta da inni generazionali come 1979, Tonight, Tonight e Bullet With Butterfly Wings — hanno venduto milioni di copie trasformando la band in un fenomeno globale. Con oltre tre decenni di carriera, l’universo narrativo e sonoro plasmano ancora oggi la storia del rock.
Ad scaldare l’atmosfera di BussolaDomani prima del loro ingresso saranno i Foals, forgiatisi a Oxford e diventati nel corso del tempo una delle realtà più autorevoli e travolgenti del panorama rock britannico contemporaneo. Dagli esordi legati all’indie-math rock di Antidotes fino all’esplosione di popolarità con dischi acclamati dalla critica come Holy Fire, What Went Down e il progetto in due parti Everything Not Saved Will Be Lost, il gruppo guidato da Yannis Philippakis si è distinto per una tenuta di scena incendiaria, trasformando ogni concerto in un’esperienza ad altissima carica energetica.
La serata di venerdì 25 giugno si preannuncia così come una vera e propria celebrazione della grande musica dal vivo, alla quale nei prossimi mesi si aggiungeranno ulteriori artisti per completare la line-up.
I biglietti per la singola serata con The Smashing Pumpkins e Foals saranno disponibili in prevendita a partire da domani (10 novembre) alle 11 TicketOne.it.
Sul sito ufficiale della manifestazione (www.laprimaestate.it) sono inoltre già acquistabili i carnet abbonamento 3-Day Pass, validi per uno dei due fine settimana della rassegna, e i 6-Day Pass per seguire l’intera programmazione de La Prima Estate 2027.