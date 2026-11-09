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La Prima Estate, anche gli Smashing Pumpkins per la sei giorni all’ex Bussola Domani

9 novembre 2026 | 15:08
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di Redazione

Redazione

La Prima Estate, anche gli Smashing Pumpkins per la sei giorni all&#8217;ex Bussola Domani

La band di Billy Corgan per la prima serata il 25 giugno del 2027. Ad aprire la serata ci saranno i britannici Foals

Gli Smashing Pumpkins saranno i grandi protagonisti della prima serata del secondo weekend de La Prima Estate 2027, in programma venerdì 25 giugno sul palcoscenico del Parco BussolaDomani a Lido di Camaiore. Un appuntamento imperdibile che vedrà salire sul palco, prima della storica formazione americana, i Foals per una notte che unisce due generazioni simbolo del rock internazionale.

Nati a Chicago sul finire degli anni Ottanta dalla mente geniale e poliedrica di Billy Corgan, gli Smashing Pumpkins rappresentano una pietra miliare del rock alternativo mondiale. Capaci di fondere le sonorità aggressive del grunge con venature psichedeliche, sognanti e arrangiamenti orchestrali, hanno segnato in modo indelebile l’immaginario musicale degli anni Novanta. Album monumentali come Siamese Dream e il capolavoro doppio Mellon Collie and the Infinite Sadness — pietra miliare spinta da inni generazionali come 1979, Tonight, Tonight e Bullet With Butterfly Wings — hanno venduto milioni di copie trasformando la band in un fenomeno globale. Con oltre tre decenni di carriera, l’universo narrativo e sonoro plasmano ancora oggi la storia del rock.

Ad scaldare l’atmosfera di BussolaDomani prima del loro ingresso saranno i Foals, forgiatisi a Oxford e diventati nel corso del tempo una delle realtà più autorevoli e travolgenti del panorama rock britannico contemporaneo. Dagli esordi legati all’indie-math rock di Antidotes fino all’esplosione di popolarità con dischi acclamati dalla critica come Holy Fire, What Went Down e il progetto in due parti Everything Not Saved Will Be Lost, il gruppo guidato da Yannis Philippakis si è distinto per una tenuta di scena incendiaria, trasformando ogni concerto in un’esperienza ad altissima carica energetica.

La serata di venerdì 25 giugno si preannuncia così come una vera e propria celebrazione della grande musica dal vivo, alla quale nei prossimi mesi si aggiungeranno ulteriori artisti per completare la line-up.

I biglietti per la singola serata con The Smashing Pumpkins e Foals saranno disponibili in prevendita a partire da domani (10 novembre) alle 11 TicketOne.it.

Sul sito ufficiale della manifestazione (www.laprimaestate.it) sono inoltre già acquistabili i carnet abbonamento 3-Day Pass, validi per uno dei due fine settimana della rassegna, e i 6-Day Pass per seguire l’intera programmazione de La Prima Estate 2027.