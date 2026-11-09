La Prima Estate, anche gli Smashing Pumpkins per la sei giorni all’ex Bussola Domani

Nati a Chicago sul finire degli anni Ottanta dalla mente geniale e poliedrica di Billy Corgan, gli Smashing Pumpkins rappresentano una pietra miliare del rock alternativo mondiale. Capaci di fondere le sonorità aggressive del grunge con venature psichedeliche, sognanti e arrangiamenti orchestrali, hanno segnato in modo indelebile l’immaginario musicale degli anni Novanta. Album monumentali come Siamese Dream e il capolavoro doppio Mellon Collie and the Infinite Sadness — pietra miliare spinta da inni generazionali come 1979, Tonight, Tonight e Bullet With Butterfly Wings — hanno venduto milioni di copie trasformando la band in un fenomeno globale. Con oltre tre decenni di carriera, l’universo narrativo e sonoro plasmano ancora oggi la storia del rock.