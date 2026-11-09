Settima arte|
La prima visione de ‘La città dei vivi’ inaugura due mesi intensi del Cineforum Ezechiele
Domani (10 novembre) alle 20,30 al Cinema Astra il film di Edoardo Gabriellini liberamente tratto dal romanzo di Nicola Lagioia
Entra nel vivo la ventottesima stagione del Cineforum Ezechiele 25,17, associazione culturale attiva dal 1999 nella promozione del cinema di qualità sul territorio lucchese. Il nuovo programma per i mesi di novembre e dicembre 2026 propone un cartellone ricco ed eclettico: oltre ai tradizionali appuntamenti del martedì al Cinema Astra (con l’orario anticipato alle 20,30), il calendario presenta due importanti eventi speciali ad ingresso gratuito all’auditorium del Palazzo delle Esposizioni e un incontro dedicato ai linguaggi del cinema in Palazzo Ducale.
Ad inaugurare il bimestre sarà domani (10 novembre) alle 20,30 al Cinema Astra, la prima visione de La città dei vivi di Edoardo Gabbriellini (con Valerio Mastandrea, Emanuele Maria Di Stefano e Gaia Merlonghi). Liberamente tratto dal romanzo di Nicola Lagioia sull’omicidio di Luca Varani a Roma, il film sceglie un approccio spiazzante e fortemente umanista: azzerando la morbosità del dettaglio, sposta il focus dai carnefici alla dimensione affettiva della giovane vittima, immersa nelle malinconie di periferia e circondata dall’amore di una famiglia smarrita, per restituire dignità e speranza alla tragedia.
Tra gli appuntamenti principali si segnalano inoltre i Talks di Ezechiele: venerdì 13 novembre (alle 20,30 all’auditorium del Palazzo delle Esposizioni): proiezione del film La película del Rey di Carlos Sorín (Argentina, 1986). Ingresso gratuito. Sabato 14 novembre (alle 15,30 – Sala Armeria di Palazzo Ducale): incontro formativo sui linguaggi del cinema incentrato sul tema della sceneggiatura.
Si prosegue martedì 17 novembre (alle 20,30 al Cinema Astra per I classici di Ezechiele) I diavoli di Ken Russell (Ggr, 1971 – 111′) con Oliver Reed, Vanessa Redgrave. Versione originale con sottotitoli; venerdì 20 Novembre (alle 21 all’auditorium Palazzo delle Esposizioni | Evento Speciale Emergency) Mr. Nobody Against Putin. Ingresso gratuito: martedì 24 Novembre (alle 20,30 al Cinema Astra per le prime visioni) Un po’ di luce di Ali Asgari (Irn/Che/Ita, 2026 – 87′). Versione originale con sottotitoli; martedì 1 dicembre (alle 20,30 al cinema Astra per Il Cinema Ritrovato) Bellissima di Luchino Visconti (Ita, 1951 – 113′) con Anna Magnani, Walter Chiari; martedì 15 dicembre (alle 20,30 al cinema Astra per le prime visioni): Minotaur di Andrey Zvyagintsev (Fra/Lva/Deu, 2026 – 142′). Versione originale con sottotitoli.
Proiezioni al Cinema Astra riservate ai soci 2026 (biglietto singolo: 6 euro). Eventi al palazzo delle esposizioni (13 e 20 novembre): ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.
Attivo dal 1999 nella promozione della cultura cinematografica a Lucca e provincia, il Cineforum Ezechiele 25,17 organizza regolarmente proiezioni, rassegne e dibattiti al cinema Astra di Lucca e il cinema Artè di Capannori.