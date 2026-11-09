La prima visione de ‘La città dei vivi’ inaugura due mesi intensi del Cineforum Ezechiele

Entra nel vivo la ventottesima stagione del Cineforum Ezechiele 25,17 , associazione culturale attiva dal 1999 nella promozione del cinema di qualità sul territorio lucchese. Il nuovo programma per i mesi di novembre e dicembre 2026 propone un cartellone ricco ed eclettico: oltre ai tradizionali appuntamenti del martedì al Cinema Astra (con l’orario anticipato alle 20,30), il calendario presenta due importanti eventi speciali ad ingresso gratuito all’auditorium del Palazzo delle Esposizioni e un incontro dedicato ai linguaggi del cinema in Palazzo Ducale.

Ad inaugurare il bimestre sarà domani (10 novembre) alle 20,30 al Cinema Astra, la prima visione de La città dei vivi di Edoardo Gabbriellini (con Valerio Mastandrea, Emanuele Maria Di Stefano e Gaia Merlonghi). Liberamente tratto dal romanzo di Nicola Lagioia sull’omicidio di Luca Varani a Roma, il film sceglie un approccio spiazzante e fortemente umanista: azzerando la morbosità del dettaglio, sposta il focus dai carnefici alla dimensione affettiva della giovane vittima, immersa nelle malinconie di periferia e circondata dall’amore di una famiglia smarrita, per restituire dignità e speranza alla tragedia.