Quattro Chiocciole per la provincia di Lucca nella guida ‘Osterie d’Italia’

Sono l’osteria Il Mecenate a Lucca, il Buonumore a Viareggio, la Locanda Agricola Posapiano a Montecarlo e Peposo a Pietrasanta.

La Toscana si conferma nell’élite della ristorazione autentica e territoriale secondo l’edizione 2027 della guida Osterie d’Italia targata Slow Food Editore, presentata nella sede di Toscana Promozione Turistica alla presenza del Coordinatore regionale Gian Marco Mazzanti, di Daniela Mugnai dell’ufficio stampa di Vetrina Toscana, del commissario di Toscana Promozione Turistica Giacomo Bugliani, della coordinatrice di Vetrina Toscana Chiara Lanari e del presidente di Slow Food Toscana Massimo Rovai.

La regione si attesta al secondo posto nazionale per numero totale di locali recensiti con 158 insegne (preceduta soltanto dal Piemonte a quota 169) e conquisto il terzo gradino del podio per numero di Chiocciole — il massimo riconoscimento attribuito all’eccellenza di ambiente, cucina e accoglienza —, condividendo quota 26 con Emilia-Romagna e Puglia.

Tra i territori protagonisti brilla con forza la provincia di Lucca, che colleziona ben quattro Chiocciole posizionandosi sul secondo gradino del podio toscano dei riconoscimenti, a pari merito con Firenze e subito dietro Siena. L’eccellenza lucchese premia l’attenzione ai prodotti a chilometro zero, la valorizzazione della tradizione e la calorosa ospitalità. Ad aggiudicarsi il prestigioso simbolo di Slow Food sono l’osteria Il Mecenate a Lucca, l’osteria del Buonumore a Viareggio, la Locanda Agricola Posapiano a Montecarlo e l’osteria Peposo a Pietrasanta.

Il quadro toscano si completa con le 6 Chiocciole della provincia di Siena, le 4 di Firenze, le 3 delle province di Arezzo, Grosseto e Livorno (dove spicca la novità Summertime a Capoliveri), le 2 di Pistoia (Il Nonno Cianco ad Abetone Cutigliano e La Bottegaia) e l’insegna di Massa-Carrara (La Burlanda a Fosdinovo). A livello nazionale, la guida ha assegnato inoltre il premio speciale Dispensa in osteria a Roberta Polloni dell’osteria Casa e Ciliegie di Loro Ciuffenna per l’esclusivo impiego di materie prime autoprodotte e sostenibili.