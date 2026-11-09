Un musical ispirato al Libro della Giungla per l’edizione 2027 di Scuolidarietà

Un viaggio emozionante nella giungla, la forza della musica dal vivo e l’opportunità concreta di sostenere la propria scuola. Dopo oltre vent’anni di successi e tanta passione, il Coro Arcobaleno Aps riapre le porte a uno degli appuntamenti più amati del nostro territorio: la 28esima edizione di Scuolidarietà , in scena lunedì 19 aprile 2027 al Palasport di Lucca.

La vera forza di Scuolidarietà è il suo valore doppio: il 50% del ricavato della manifestazione viene restituito direttamente alle scuole partecipanti sotto forma di buoni per acquistare libri, strumenti e materiali didattici. Lo scorso anno sono stati donati alle scuole oltre 6mila euro; rappresenta un’occasione unica per coinvolgere il maggior numero possibile di bambini in un evento di forte valore educativo e sociale.