L'evento|
Un musical ispirato al Libro della Giungla per l’edizione 2027 di Scuolidarietà
Appuntamento al Palasport di Lucca il 19 aprile del 2027: metà del ricavato sarà distribuito alle scuole per acquistare materiale didattico
Un viaggio emozionante nella giungla, la forza della musica dal vivo e l’opportunità concreta di sostenere la propria scuola. Dopo oltre vent’anni di successi e tanta passione, il Coro Arcobaleno Aps riapre le porte a uno degli appuntamenti più amati del nostro territorio: la 28esima edizione di Scuolidarietà, in scena lunedì 19 aprile 2027 al Palasport di Lucca.
Quest’anno andrà in scena l’inedito musical Cucciolo d’uomo, un adattamento coinvolgente de Il libro della Giungla con canzoni originali di Francesco Rinaldi. Attraverso la storia di Mowgli, lo spettacolo offre agli insegnanti uno spunto prezioso da inserire nella programmazione didattica per riflettere con i ragazzi su temi chiave come l’inclusione, l’amicizia e il valore delle proprie scelte.
La vera forza di Scuolidarietà è il suo valore doppio: il 50% del ricavato della manifestazione viene restituito direttamente alle scuole partecipanti sotto forma di buoni per acquistare libri, strumenti e materiali didattici. Lo scorso anno sono stati donati alle scuole oltre 6mila euro; rappresenta un’occasione unica per coinvolgere il maggior numero possibile di bambini in un evento di forte valore educativo e sociale.
Alcune scuole che si sono prenotate entro l’1 novembre scorso parteciperanno a laboratori gratuiti tenuti dal Coro Arcobaleno per preparare le coreografie e andranno in scena insieme agli artisti.
L’appuntamento prevede due turni d’orario (10 e 1415) per venire incontro alle esigenze di tutti gli istituti.
Le iscrizioni per partecipare come spettatori sono ancora aperte e saranno accolte fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Per riservare il posto per la tua classe o per avere maggiori info è possibile scrivere a scuolidarieta@coroarcobalenolucca.it.