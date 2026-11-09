Uno spettacolo benefico nel ricordo di Martina: il ricavato sarà devoluto alla Fondazione Alice Benevenuti

Il mondo a colori nei sogni di Martina. Uno spettacolo a scopo benefico per trasformare il ricordo di Martina in un gesto concreto di solidarietà in una serata di musica, arte ed emozioni. La seconda edizione dell’evento si terrà venerdì (13 novembre) al Teatro del Giglio – Giacomo Puccini.

Il programma della serata è stato presentato questa mattina (9 novembre) dal vicesindaco di Lucca, Moreno Bruni, dall’assessora all’istruzione, Simona Testaferrata, dalla mamma di Martina, Emilia Troiano, dai genitori di Alice Benvenuti, alla cui Fondazione andrà il ricavato dell’evento, Mario e Lucia, e dall’organizzatore, Mario Galli, insieme a coloro che contribuiranno allo spettacolo.

“Anche quest’anno – dichiarano Bruni e Testaferrata – torna l’evento di beneficenza voluto dalla famiglia di Martina. Si tratta di un appuntamento che unisce alla musica, alla danza, al canto e allo spettacolo la volontà di donare, nello spirito di generosità e di grande passione per l’arte che hanno caratterizzato la breve e luminosa vita di questa bambina. Il Comune di Lucca è vicino a questa famiglia e alle famiglie che hanno dovuto affrontare o stanno affrontando dure prove come quella che hanno sostenuto i familiari di Martina. Invitiamo quindi i cittadini a partecipare, venerdì sera al Teatro del Giglio Giacomo Puccini, a una serata che fa bene al cuore di tutti”.

“Dopo la prima edizione che ha sostenuto le scuole – aggiunge la mamma di Martina – perché per Martina lo studio non era mai un semplice dovere, ma una gioia profonda, un modo per vivere e una passione smisurata per la conoscenza, quest’anno l’intero ricavato della serata sarà devoluto alla Fondazione Alice Benvenuti ets, che ci è stata accanto durante le cure di Martina, per sostenere concretamente i loro progetti di cura e vicinanza ai giovani pazienti e alle loro famiglie. Sentire ancora una volta la vicinanza della nostra comunità ci riempie di gratitudine e ci dimostra quanto la luce di Martina continui a far del bene. Vogliamo ringraziare ogni singola persona che ha reso tutto questo possibile”.

“Il tempo passa, ma il ricordo e l’amore per la nostra Martina – scrive in una lettera la famiglia di Martina – restano un faro luminoso che continua a guidarci ogni giorno. Dalla sua grande passione per la danza e per l’arte in tutte le sue forme è nata l’idea di questo memoriale: un’iniziativa per trasformare il dolore in un mondo a colori. Dopo la prima edizione che ha sostenuto le scuole – perché per Martina lo studio non era mai un semplice dovere, ma una gioia profonda, un modo per vivere e una passione smisurata per la conoscenza – quest’anno l’intero ricavato della serata sarà devoluto alla Fondazione Alice Benvenuti ets, che ci è stata accanto durante le cure di Martina, per sostenere concretamente i loro progetti di cura e vicinanza ai giovani pazienti e alle loro famiglie. Sentire ancora una volta la vicinanza della nostra comunità ci riempie di gratitudine e ci dimostra quanto la luce di Martina continui a far del bene. Desideriamo ringraziare di cuore l’amministrazione comunale per il costante supporto e per la concessione del teatro, Atmosfera Danza con Ilenia Bizzarri, gli artisti presenti e tutti i partner che ci stanno sostenendo con la loro generosità. Vi invitiamo ad essere con noi venerdì (13 novembre) al Teatro del Giglio Giacomo Puccini di Lucca: vi aspettiamo per vivere insieme una serata speciale di arte, speranza e solidarietà nel ricordo di Martina. Grazie a Martina per l’amore e la luce che ci ha lasciato: siamo certi che da lassù stia guardando tutto questo con il suo sorriso più bello, felice di vedere questo mondo a colori prendere forma per lei“.

La serata promette divertimento, riflessioni, musica e tanto amore. Conduttori dello spettacolo saranno Graziano Salvadori e Maria Elena Ulivi, mentre sul palco si alterneranno comici, come Emanuela Aureli e Samuele Rossi, cantanti, come Niveo direttamente da Amici 22 e Briana da The Voice Kids 2026, la Corale Domenico Pucci di San Ginese, la Corale Città di Pontedera e la Corale Santa Cecilia di Marlia, dirette dal Maestro Carlo Pucci. Ad arricchire la serata, ci saranno le esibizioni degli allievi della scuola Atmosfera Danza e la presenza affettuosa di Gianni Pisani, infermiere presso il servizio di Cure Palliative Domiciliari di Lucca dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest, e amatissimo cosplayer di Spider Man.

I biglietti sono in vendita alla biglietteria del Teatro del Giglio – Giacomo Puccini, aperta dal mercoledì al sabato, dalle 10,30 alle 13 e dalle 15,30 alle 18. Il costo del biglietto è di 15 euro per l’intero e 10 euro per il ridotto, riservato ai bambini e ai ragazzi dai 4 ai 14 anni. L‘intero ricavato dello spettacolo sarà devoluto alla Fondazione Alice Benvenuti ets, realtà impegnata nel sostegno alle famiglie con figli oncologici e nella promozione di iniziative a favore delle giovani generazioni.