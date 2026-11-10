Cammini: la via Francigena protagonista a Roma. Obiettivo il riconoscimento Unesco

Venticinque anni di storia, cooperazione e impegno condiviso per valorizzare uno dei più importanti itinerari culturali europei. La Via Francigena è stata protagonista a Roma, nella Sala Esperienza Europa – David Sassoli, dell’iniziativa promossa dal parlamento europeo in collaborazione con l’Associazione europea delle vie francigene (Aevf), dal titolo La Via Francigena, un cammino europeo: 25 anni di Aevf tra territori, cooperazione ed inclusione.

Un appuntamento significativo che ha riunito rappresentanti delle istituzioni europee, nazionali e locali, amministratori e protagonisti della rete della Via Francigena. Tra i partecipanti la vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna, il presidente dell’Aevf Francesco Ferrari, l’assessora all’agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi e numerosi altri rappresentanti istituzionali.

Presente anche il vicepresidente vicario dell’Associazione europea delle Vie Francigene, nominato dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che ha portato a Roma il saluto del presidente della Regione e il contributo della Toscana a questo importante percorso di collaborazione europea.

“La Via Francigena rappresenta una bellissima storia europea, una storia che da venticinque anni dimostra come territori, istituzioni e comunità possano incontrarsi e costruire insieme qualcosa di importante. È un cammino che unisce popoli con lingue, culture e tradizioni differenti, ma accomunati dalla volontà di costruire relazioni, promuovere l’inclusione, rispettare l’ambiente, valorizzare la cultura e guardare al futuro con uno spirito di collaborazione con tutti i paesi attraversati. La Via Francigena incarna concretamente i valori fondanti della comunità europea: dialogo, solidarietà e cooperazione”, ha dichiarato il vicepresidente vicario Aevf.

Uno degli aspetti più interessanti dell’incontro è stato il confronto sulle esperienze concrete e sulle buone pratiche realizzate dalle amministrazioni lungo il percorso, con particolare attenzione ai temi dell’accoglienza, dell’inclusione e del coinvolgimento delle giovani generazioni.

In questo contesto ha avuto un ruolo significativo la testimonianza della Toscana, attraverso l’intervento di Carlotta Lettieri, assessora al turismo del Comune di Colle di Val d’Elsa, che ha illustrato le iniziative portate avanti con le scuole del territorio. Un’esperienza che dimostra come la via Francigena possa diventare anche uno straordinario strumento educativo, capace di avvicinare i ragazzi alla storia, alla cultura e al paesaggio, trasformando il cammino in un’aula didattica a cielo aperto. Un modo concreto per far conoscere e apprezzare il patrimonio della Francigena senese, coinvolgendo direttamente le nuove generazioni nella sua valorizzazione.

Nel corso dell’iniziativa è emersa anche la prospettiva di rafforzare ulteriormente il dialogo internazionale, in particolare con il Cammino di Santiago de Compostela. Un confronto strategico per costruire una rete europea sempre più integrata tra i grandi itinerari culturali e religiosi del continente. In questa direzione si è inserito anche il contributo di Francisco Singul, rappresentante della giunta della Galizia per il settore culturale, che ha evidenziato le opportunità di collaborazione e scambio tra le rispettive esperienze.

La Toscana e la sfida del riconoscimento Unesco

Un passaggio centrale riguarda il lavoro che la Regione Toscana sta portando avanti, sotto la guida del presidente Eugenio Giani, nel ruolo di capofila delle sette Regioni italiane interessate dal percorso della via Francigena, per sostenere il riconoscimento Unesco del suo patrimonio materiale e immateriale.

Un progetto ambizioso, che richiede un lavoro istituzionale articolato, il coinvolgimento dei territori e una forte capacità di fare rete. Un percorso impegnativo, ma che sta proseguendo attraverso il confronto con le istituzioni competenti e il consolidamento del lavoro comune.

“La Toscana crede profondamente nel valore della via Francigena e nel suo potenziale culturale, turistico e identitario. Come Regione capofila delle sette Regioni italiane coinvolte, stiamo lavorando con determinazione al percorso per il riconoscimento Unesco, nella consapevolezza che si tratta di una sfida importante per tutto il paese e per l’intera rete europea. È un cammino che richiede tempo, impegno e collaborazione, ma che può portare a un risultato di grande valore. Dobbiamo continuare a lavorare insieme, coinvolgendo istituzioni e comunità, perché soltanto attraverso una visione condivisa possiamo raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti”, è il messaggio del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

L’incontro di Roma ha rappresentato dunque non soltanto un momento celebrativo per i 25 anni dell’Aevf, ma anche un’occasione per rilanciare una visione comune: la via Francigena non è semplicemente un itinerario da percorrere, ma un patrimonio vivo, fatto di persone, comunità, cultura, paesaggio e relazioni.