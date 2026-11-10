Cinema, spettacolo e grandi opportunità: tra Lucca e Poggibonsi prende vita ‘9 Muse Academy’

Venti anni di lavoro nella formazione, decine di produzioni all’anno tra film, cortometraggi e spettacoli, centinaia di giovani che hanno trasformato un sogno in una professione e sono entrati nel mondo del lavoro. Dopo l’attivazione di Accademia Cinema Toscana (Act) nel 2015 e di Accademia Recitazione Toscana (Art) nel 2019, Lucca rilancia la sua vocazione di ‘cantiere permanente per i mestieri del cinema’ ed evolve in un ecosistema ancora più ricco e ambizioso. Dalla collaborazione tra la casa di produzione culturale e polo formativo 9 Muse di Lucca e la casa di produzione Kahuna di Poggibonsi nasce infatti 9 Muse Academy, un hub creativo integrato che unisce cinema, recitazione e professioni tecniche in un’offerta formativa unica in Italia e dal respiro internazionale che valorizza e amplifica le esperienze già in atto.

Riunito sotto il segno di questo nuovo brand, il progetto offre percorsi annuali, biennali e triennali per ottenere o perfezionare competenze tecniche e artistiche nell’ambito del cinema, della recitazione e degli eventi. L’obiettivo è offrire una formazione capace di coniugare specializzazioni, creatività e concrete opportunità di inserimento nel mondo del lavoro, in un settore in continua evoluzione che richiede figure professionali sempre più specializzate.

Quello che nasce tra Lucca e Poggibonsi di fatto è il polo formativo più importante di Italia per questo settore. Inoltre, 9 Muse Academy è accreditata alla Regione Toscana come agenzia formativa riconosciuta.

Il progetto è stato presentato questa mattina (10 novembre) da Emiliano Galigani, direttore di 9 Muse, Federica Moretti, direttore di 9 Muse Academy, e Francesco Rossi di Kahuna Film. Con loro il sindaco di Lucca, Mario Pardini, l’assessore alla cultura del comune di Poggibonsi, Elisa Tozzetti, e David Taddei, direttore generale della Fondazione Elsa Culture Comuni, sempre di Poggibonsi, che ospiterà alcune delle attività. La presentazione si è svolta nello spazio del Moc – Metropolis Officine Culturali (via Barbantini), dove durante il giorno si svolgono alcune delle lezioni, mentre la sera e nel fine settimana vengono ospitati eventi culturali di vario genere.

Da tutti gli interventi è emerso come questa iniziativa, che offre un ambiente creativo, interdisciplinare e internazionale, possa rappresenta per i territori di Lucca e Poggibonsi una grande opportunità, contribuendo alla crescita delle competenze, all’occupazione giovanile, allo sviluppo delle industrie culturali e creative ed all’attrattività per i creativi di questi territori.

“Nella nostra nuova accademia – spiega il direttore di 9 Muse, Emiliano Galigani – formeremo figure che il mondo del cinema e dello spettacolo considera autentico oro, colmando una carenza oggi fortissima sul mercato: fonici, set designer, macchinisti, make-up designer e tanto altro. Si tratta di professioni altamente ricercate e molto ben pagate, ma in cui si registra una forte scarsità di personale qualificato“.

“Un grande valore aggiunto è proprio quello di non trovarsi in una grande città – aggiunge il direttore –: garantisce ai ragazzi un ambiente a misura d’uomo, un minor costo della vita e un notevole risparmio di tempo negli spostamenti. A ciò si aggiunge la facilità nel trovare alloggio, trovandoci in una zona periferica ma estremamente ben collegata”.

Per il cinema, i corsi si concentrano su regia, produzione e organizzazione, fotografia e operatore video, montaggio e post-produzione. Per la recitazione, gli studenti affrontano un percorso di studio che include recitazione cinematografica e teatrale. Per gli eventi, le discipline sono tecnica del suono, light design ed elettricismo, macchinismo e scenotecnica, trucco. Il ramo ‘eventi’ si sviluppa tra Siena e Poggibonsi, dove ha sede Kahuna Film, casa di produzione audiovisiva con sedi anche a Milano e Roma che opera principalmente nei settori del cinema e della pubblicità e che da anni collabora con 9 Muse.

“Già animate da oltre 200 studenti provenienti da tutta Italia e non solo, le nostre accademie guardano ormai oltre i confini nazionali, aprendosi con successo a talenti da tutto il mondo – racconta Galigani –. Quest’anno, infatti, abbiamo attivato per la prima volta corsi internazionali di cinema con ragazzi arrivati da Los Angeles e, oltre che dagli Stati Uniti, dal Canada, dalla Cina, dalla Germania, dalla Russia, dalla Repubblica Ceca, dal Kazakistan e dal Belgio. Vogliamo creare un bacino formativo sempre più multiculturale: ricevere stimoli e input da Paesi diversi è una risorsa preziosa”.

I docenti sono circa 70 e gli studenti partecipano attivamente a produzioni reali che tra cortometraggi, documentari, spettacoli teatrali ed eventi sono una cinquantina ogni anno. Ogni progetto infatti coinvolge tutte le figure professionali e l’esperienza pratica rappresenta uno dei pilastri della didattica.

Per il respiro internazionale che 9 Muse Academy vuol dare alla formazione e per preparare i suoi studenti a lavorare all’estero, è stato creato l’International Program, corso di un anno in lingua inglese con base a Lucca, affiancato nei mesi estivi dalla Summer Filmmaking School e dalla Summer Acting School.

Oltre all’organizzazione dei corsi, l’Academy si occupa anche dell’orientamento professionale, per aiutare gli allievi a entrare nel mondo del lavoro e a continuare a far crescere la propria carriera. “Nonostante il nome possa evocare le classiche accademie artistiche – commenta il direttore di 9 Muse –, la nostra realtà si distingue per un eccellente tasso di ‘job placement’ che supera il 78 per cento, garantendo sbocchi professionali concreti ai nostri diplomati“.

Il progetto nasce in un contesto economico e professionale di grande rilevanza. Secondo i dati Inps, nel 2025 in Italia hanno lavorato nel settore dello spettacolo oltre 368 mila persone, con una crescita del 2,7 per cento rispetto all’anno precedente. Particolarmente significativa è la crescita delle professioni tecniche (+11 per cento), degli operatori e delle maestranze (+9,5 per cento) e delle figure della produzione cinematografica, audiovisiva e dello spettacolo (+7,8 per cento). Il solo comparto audiovisivo coinvolge oltre 124 mila professionisti, secondo le rilevazioni relative al 2024, mentre l’intero sistema produttivo culturale e creativo italiano occupa quasi 1,54 milioni di persone e genera 115,8 miliardi di euro di valore aggiunto.

Numeri che confermano la dimensione industriale della cultura e la crescente importanza di una formazione professionale capace di rispondere alle esigenze delle produzioni, soprattutto nei mestieri tecnici e nelle competenze specialistiche che rendono possibile la realizzazione di film, spettacoli ed eventi.