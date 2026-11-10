Erbari, bestiari e meraviglie medievali: torna per un weekend l’Artes Fest di Studiorum

Due giornate tra visite guidate, conferenze e laboratori per scoprire il rapporto tra l’uomo e la natura nel Medioevo

Meraviglie medievali, flora e animali fantastici: a Lucca torna Artes Fest

Il 14 e 15 novembre si svolgerà la quarta edizione del festival organizzato da Lo Studiorum – Lucca Aps: due giornate tra visite guidate, conferenze e laboratori per scoprire il rapporto tra l’uomo e la natura nel Medioevo, nell’anno dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi.

Nel Medioevo la natura era molto più di ciò che si poteva osservare: animali ed elementi vegetali popolavano un universo di conoscenze, credenze e simboli, nel quale realtà e immaginazione si intrecciavano. Un mondo affascinante e complesso, che Lucca tornerà a esplorare con la quarta edizione della rassegna

Di tutte le creature. Erbari, bestiari e meraviglie medievali è il titolo scelto per questa edizione, che invita a riscoprire il rapporto tra l’essere umano e il mondo naturale attraverso le testimonianze dell’epoca. Un tema che acquista un significato particolare nel 2026, anno dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, avvenuta nel 1226. Al 1225 risale infatti il Cantico delle Creature, una delle testimonianze più note della sensibilità religiosa medievale nei confronti del creato. Sarebbe però anacronistico leggere nella figura di Francesco un ecologista nel senso contemporaneo del termine, così come sarebbe riduttivo immaginare il Medioevo come un’epoca di armoniosa convivenza tra uomo e natura. Il rapporto con il mondo naturale era infatti il risultato di una complessa interazione tra necessità materiali, osservazione empirica, conoscenze pratiche e interpretazioni religiose. È proprio questa complessità che Artes Fest intende riportare all’attenzione del pubblico, proponendo uno sguardo sul Medioevo capace di superare le immagini più stereotipate e di restituire la ricchezza del rapporto tra gli esseri umani e il mondo che li circondava.

Il festival coinvolgerà ancora una volta alcune delle principali istituzioni culturali lucchesi, con un programma che affianca alla divulgazione storica la possibilità di conoscere il patrimonio cittadino attraverso prospettive meno consuete. Sabato (14 novembre) sarà dedicato in particolare alle visite guidate e alle attività realizzate con la partecipazione della biblioteca statale di Lucca, dei musei nazionali di Lucca, del museo della cattedrale e dell’associazione Contrade di San Paolino. Un’occasione per tornare nei luoghi della cultura cittadina e osservarne le testimonianze alla luce del tema che unisce gli appuntamenti di quest’anno.

Domenica (15 novembre) il festival si sposterà alla biblioteca civica Agorà, con una giornata di conferenze, workshop e laboratori rivolti a un pubblico di tutte le età, comprese le famiglie con bambini. Artes Fest darà qui ampio spazio per la sperimentazione diretta: dalla realizzazione di miniature alla rilegatura dei libri, fino alle attività dedicate alla scoperta dell’arte della scherma e anche un laboratorio di teatro. L’intento è quello di far conoscere la storia con esperienze pratiche che permettano di avvicinarsi alle tecniche, ai saperi e alle espressioni artistiche del passato.

Dietro Artes Fest c’è Lo Studiorum – Lucca Aps, associazione culturale e di rievocazione storica nata nel 2023 dall’iniziativa di un gruppo di giovani lucchesi accomunati dall’interesse per la storia e il patrimonio della propria città. Già ideatori della prima edizione del festival nel 2022, i soci hanno sviluppato negli anni un’attività che unisce studio delle fonti, ricostruzione storica e divulgazione. Tra i

principali ambiti di ricerca dell’associazione figura la danza del Quattrocento, ricostruita attraverso l’analisi dei trattati dell’epoca, accanto alla partecipazione a manifestazioni cittadine e all’organizzazione di iniziative culturali, come la rassegna Armonie Rinascimentali, ospitata nel giugno scorso a Villa Bottini.

Il progetto prosegue un lavoro che mette in relazione la ricerca storica con i luoghi e le istituzioni culturali del territorio, cercando di rendere accessibili anche a un pubblico non specialistico argomenti spesso confinati agli studi accademici.

La quarta edizione di Artes Fest si svolge con il patrocinio del Comune di Lucca e il sostegno di Vivi Lucca, il programma dell’amministrazione comunale dedicato alla promozione e al sostegno delle iniziative culturali e degli eventi del territorio.

Tutte le attività delle due giornate saranno gratuite, con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento dei posti disponibili. Per le visite presso i musei sarà richiesto esclusivamente il pagamento del biglietto d’ingresso, comprensivo della visita guidata.