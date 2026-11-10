L’ex magistrato Luca Palamara ospite del festival L’Augusta

Decimo appuntamento del 2026, mercoledì 18 novembre alle 21, per il festival L’Augusta – La Fortezza delle Idee , patrocinato dal Comune di Lucca. Sarà ospite Luca Palamara , l’ex magistrato che nel 2019 portò al centro del dibattito pubblico i rapporti tra magistratura, politica e nomine negli uffici giudiziari, e che presenterà il suo libro Il sistema colpisce ancora , sequel de Il sistema , entrambi scritti a quattro mani con il giornalista Alessandro Sallusti.

“Portare Palamara a Lucca – spiega il presidente de L’Augusta, Iacopo Di Bugno – è un modo per rimettere al centro del dibattito dopo il referendum dello scorso marzo l’atavico problema dei rapporti spesso ambigui tra certe correnti della magistratura e certo potere politico. Nessuno come Palamara, che ha guidato l’Associazione Nazionale Magistrati dal 2008 al 2012 ed è stato membro del CSM, può svelare le opache dinamiche che troppo a lungo sono rimaste nascoste e che, volente o nolente, condizionano la vita dei governi, ma anche di ognuno di noi”.