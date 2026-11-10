L'evento|
L’ex magistrato Luca Palamara ospite del festival L’Augusta
Si torna a parlare dei rapporti tra magistratura, politica e nomine negli uffici giudiziari con ‘Il sistema colpisce ancora’
Decimo appuntamento del 2026, mercoledì 18 novembre alle 21, per il festival L’Augusta – La Fortezza delle Idee, patrocinato dal Comune di Lucca. Sarà ospite Luca Palamara, l’ex magistrato che nel 2019 portò al centro del dibattito pubblico i rapporti tra magistratura, politica e nomine negli uffici giudiziari, e che presenterà il suo libro Il sistema colpisce ancora, sequel de Il sistema, entrambi scritti a quattro mani con il giornalista Alessandro Sallusti.
“Portare Palamara a Lucca – spiega il presidente de L’Augusta, Iacopo Di Bugno – è un modo per rimettere al centro del dibattito dopo il referendum dello scorso marzo l’atavico problema dei rapporti spesso ambigui tra certe correnti della magistratura e certo potere politico. Nessuno come Palamara, che ha guidato l’Associazione Nazionale Magistrati dal 2008 al 2012 ed è stato membro del CSM, può svelare le opache dinamiche che troppo a lungo sono rimaste nascoste e che, volente o nolente, condizionano la vita dei governi, ma anche di ognuno di noi”.
Ad intervistare Luca Palamara sarà il giornalista Fabrizio Vincenti.
L’evento si svolgerà alla Casa del Boia, accesso da via dei Bacchettoni. Ingresso libero previa prenotazione del posto a sedere tramite piattaforma Eventbrite.