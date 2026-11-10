La presentazione|
‘Notizie storiche cronologiche sul quartiere di S.Anna’, si presentano i due volumi di Michele Citarella
Appuntamento venerdì (13 novembre) alle 17,30 alla Coop: un viaggio affascinante attraverso il tempo del quartiere
Il desiderio di conoscere la storia e le radici della propria comunità non si esaurisce mai. Venerdì (13 novembre) alle 17,30, alla Coop di Sant’Anna, si terrà la presentazione ufficiale dei due volumi dal titolo Notizie storiche cronologiche sul quartiere di S.Anna, scritti da Michele Citarella.
L’evento, organizzato grazie al prezioso supporto di Bibliocoop e di Unicoop Firenze – Sezione Soci Lucca, risponde a una crescente e viva curiosità da parte dei cittadini di approfondire le vicende legate alla propria comunità.
L’opera offre ai lettori un viaggio affascinante attraverso il tempo, basato su un rigoroso lavoro di ricerca che unisce testimonianze orali e documentali dal 700 d.C. fino ai giorni nostri. Durante l’incontro saranno analizzati a fondo i secoli scorsi, a partire dall’organizzazione politica e dalle leggi di quella che, un tempo, era una realtà comunale a sé stante e autonoma rispetto a Lucca.
L’analisi dell’autore si sposterà poi sull’evoluzione successiva: dalle trasformazioni urbanistiche allo sviluppo delle attività commerciali, fino alle scelte cruciali sulla viabilità e all’espansione edilizia. Sono stati proprio questi fattori a guidare la transizione del territorio, fino a rendere Sant’Anna il quartiere più popoloso dell’intera provincia di Lucca. Il racconto sarà inoltre arricchito dalla proiezione di un prezioso archivio fotografico incentrato sul XX secolo.
L’incontro rappresenta un’occasione imperdibile per tutti i residenti e gli appassionati di storia locale.
Ingresso libero, con possibilità di acquistare volumi e foto al termine della presentazione.