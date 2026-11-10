‘Notizie storiche cronologiche sul quartiere di S.Anna’, si presentano i due volumi di Michele Citarella

L’evento, organizzato grazie al prezioso supporto di Bibliocoop e di Unicoop Firenze – Sezione Soci Lucca , risponde a una crescente e viva curiosità da parte dei cittadini di approfondire le vicende legate alla propria comunità.

L’opera offre ai lettori un viaggio affascinante attraverso il tempo, basato su un rigoroso lavoro di ricerca che unisce testimonianze orali e documentali dal 700 d.C. fino ai giorni nostri. Durante l’incontro saranno analizzati a fondo i secoli scorsi, a partire dall’organizzazione politica e dalle leggi di quella che, un tempo, era una realtà comunale a sé stante e autonoma rispetto a Lucca.