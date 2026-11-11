A Palazzo Ducale l’incontro con il bomber del Torino Paolino Pulici

L’evento, patrocinato dalla Provincia di Lucca, si terrà alle 10,45 nella Sala Tobino di Palazzo Ducale a Lucca e verterà sul tema Professione bomber: la leggenda granata Paolino Pulici e Giovanni Toschi si raccontano. Sarà l’occasione per conoscerlo da vicino e ascoltare i tanti aneddoti della sua carriera in serie A e in Nazionale, coronata con lo scudetto al termine della stagione 1975/76 con la squadra diretta da mister Radice, che fu anche il primo dopo la tragedia di Superga e l’ultimo fino ad ora conquistato dai granata.