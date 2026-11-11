L'incontro|
A Palazzo Ducale l’incontro con il bomber del Torino Paolino Pulici
Verrà presentato il libro scritto dal giornalista Paolo Bottari sul suo ex compagno di attacco Giovanni Toschi ‘Il Toschino’
Sabato 21 novembre sarà a Lucca il bomber del Torino di tutti i tempi, Paolino Pulici, 172 gol in 437 presenze con la maglia granata, una leggenda vivente che verrà a presenziare alla presentazione del libro scritto dal giornalista Paolo Bottari sul suo ex compagno di attacco Giovanni Toschi Il Toschino, un piccolo-grande bomber che segnava solo i gol importanti.
L’evento, patrocinato dalla Provincia di Lucca, si terrà alle 10,45 nella Sala Tobino di Palazzo Ducale a Lucca e verterà sul tema Professione bomber: la leggenda granata Paolino Pulici e Giovanni Toschi si raccontano. Sarà l’occasione per conoscerlo da vicino e ascoltare i tanti aneddoti della sua carriera in serie A e in Nazionale, coronata con lo scudetto al termine della stagione 1975/76 con la squadra diretta da mister Radice, che fu anche il primo dopo la tragedia di Superga e l’ultimo fino ad ora conquistato dai granata.
Attraverso il libro di Bottari, saranno rivissuti i momenti più belli della carriera di entrambi. Ma i loro racconti si incroceranno con quelli di altri grandi ospiti locali come i diversi ex giocatori della Lucchese, che saranno presenti nell’occasione, dal bomber Carruezzo, al fantasista Di Stefano, ai difensori Baraldi e Morgia, attualmente allenatore della prima squadra della Lucchese. Interverrà anche l’ex radiocronista di Tutto il Calcio Minuto per Minuto Tonino Raffa mentre nel corso dell’incontro, Pulici riceverà un premio dall’artista Franco Bochicchio. L’appuntamento è aperto a tutti e avrà inizio alle 10,45.