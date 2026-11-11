Giovedì|
Al Circolo del Cinema in prima visione ‘The Echo Chamber’ di Andrea Pallaoro
La pellicola vanta un cast internazionale di grande rilievo ed è basata sull’ultima sceneggiatura scritta da Bertolucci
Un viaggio cinematografico tra memoria, sentimenti, assenze e fantasmi del passato. È quello proposto da The Echo Chamber, il film diretto da Andrea Pallaoro, in programma domani (12 novembre) per la rassegna Il Giovedì al Centrale del Circolo del Cinema di Lucca.
La pellicola vanta un cast internazionale di grande rilievo: Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon, interpreti di una storia che esplora le fragilità dei rapporti umani e la complessità dei legami affettivi.
Al centro del film c’è una storia d’amore che si costruisce attraverso i ricordi e le tracce lasciate da ciò che è stato. Più che raccontare il presente, il film si muove tra assenze, fantasmi, sguardi e fughe, dando spazio a tutto ciò che rimane quando le persone e le relazioni sembrano ormai appartenere al passato.
Andrea Pallaoro costruisce un racconto dalla forte intensità emotiva, nel quale anche gli oggetti quotidiani diventano strumenti di comunicazione e custodi della memoria: una sciarpa, uno spazzolino, elementi apparentemente ordinari che conservano la presenza di chi non c’è più. I diversi piani temporali si sovrappongono, accompagnando lo spettatore in una dimensione narrativa ipnotica, fatta di silenzi, vuoti e tensioni sottili.
Al centro della vicenda si sviluppa un triangolo di fragilità, un intreccio di anime sospese alla ricerca di un punto di contatto capace di rompere il torpore e restituire significato alle proprie esistenze.
Il film è tratto dall’ultima sceneggiatura scritta dal regista premio Oscar Bernardo Bertolucci, insieme a Ilaria Bernardini e Ludovica Rampoldi.
Tutte le proiezioni della rassegna si terranno al Cinema Centrale di Lucca con inizio alle 21,15, salvo diversa indicazione.
Per partecipare è necessario sottoscrivere la tessera annuale del Circolo, al costo di 10 euro, gratuita per gli under 30. Il biglietto ridotto per ogni proiezione è di 6 euro. Sono inoltre disponibili formule di abbonamento: 30 euro per assistere gratuitamente a tutte le proiezioni di un singolo ciclo e 100 euro per l’abbonamento Sostenitore annuale, ridotto a 50 euro per gli under 30.