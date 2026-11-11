Al Circolo del Cinema in prima visione ‘The Echo Chamber’ di Andrea Pallaoro

Un viaggio cinematografico tra memoria, sentimenti, assenze e fantasmi del passato. È quello proposto da The Echo Chamber , il film diretto da Andrea Pallaoro, in programma domani (12 novembre) per la rassegna Il Giovedì al Centrale del Circolo del Cinema di Lucca.

La pellicola vanta un cast internazionale di grande rilievo: Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon, interpreti di una storia che esplora le fragilità dei rapporti umani e la complessità dei legami affettivi.

Al centro del film c’è una storia d’amore che si costruisce attraverso i ricordi e le tracce lasciate da ciò che è stato. Più che raccontare il presente, il film si muove tra assenze, fantasmi, sguardi e fughe, dando spazio a tutto ciò che rimane quando le persone e le relazioni sembrano ormai appartenere al passato.