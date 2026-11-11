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Dallo schermo al dibattito: doppio appuntamento con gli Ezechiele Talks
Venerdì la proiezione di “La película del Rey”, sabato la tavola rotonda sulla sceneggiatura a Palazzo Ducale. Ingresso gratuito
Dalla proiezione di un film sul mestiere di fare cinema al confronto sulla scrittura per il grande schermo. Venerdì 13 e sabato 14 novembre tornano a Lucca gli Ezechiele Talks, gli incontri promossi dal Cineforum Ezechiele 25,17 per affiancare alla visione dei film occasioni di dibattito e approfondimento.
Dopo l’appuntamento dedicato all’Odissea di Christopher Nolan, l’associazione propone una due giorni sui linguaggi del cinema, con particolare attenzione alla sceneggiatura. La formula unisce una proiezione serale e una tavola rotonda nel pomeriggio successivo: entrambi gli eventi sono a ingresso gratuito.
Il programma si apre venerdì alle 20,30, all’auditorium del Palazzo delle Esposizioni, in piazza San Martino, con La película del Rey – C’era una volta un re, film del 1986 diretto da Carlos Sorín, con Ulises Dumont, Julio Chávez e Villanueva Cosse, premiato a Venezia con il Leone d’argento per l’opera prima.
Al centro della storia c’è un regista deciso a raccontare l’avventura di un uomo che si fece proclamare re della Patagonia. Il progetto si scontra però con difficoltà sempre più grandi: il produttore fugge con i soldi e gli attori abbandonano il set. Rimasto a girare in condizioni impossibili, il cineasta finisce per interpretare lui stesso il protagonista, sostituendo gli altri interpreti con manichini. Un film sul cinema e sul confine tra ostinazione creativa e fallimento, che introdurrà i temi del confronto del giorno seguente.
Sabato alle 15,30, nella Sala Armeria di Palazzo Ducale, si terrà l’incontro I linguaggi del cinema – La sceneggiatura. Quattro gli interventi in programma: Marco Vanelli parlerà di Rashomon, Lapo Lucarotti delle sceneggiature di Ingmar Bergman, Alessandro Tovani della struttura dei cinecomics e Pier Dario Marzi della sceneggiatura de Il gattopardo. Un percorso attraverso opere e generi diversi per approfondire il ruolo della scrittura nella costruzione del racconto cinematografico.
Per partecipare all’incontro di sabato è obbligatoria la prenotazione, scrivendo a info@cineforumezechiele.it. La capienza è limitata a 40 posti: se necessario, sarà data priorità ai giovani under 30 e all’ordine cronologico delle prenotazioni.