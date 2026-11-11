Dallo schermo al dibattito: doppio appuntamento con gli Ezechiele Talks

Dalla proiezione di un film sul mestiere di fare cinema al confronto sulla scrittura per il grande schermo. Venerdì 13 e sabato 14 novembre tornano a Lucca gli Ezechiele Talks , gli incontri promossi dal Cineforum Ezechiele 25,17 per affiancare alla visione dei film occasioni di dibattito e approfondimento.

Dopo l’appuntamento dedicato all’Odissea di Christopher Nolan, l’associazione propone una due giorni sui linguaggi del cinema , con particolare attenzione alla sceneggiatura . La formula unisce una proiezione serale e una tavola rotonda nel pomeriggio successivo : entrambi gli eventi sono a ingresso gratuito.

Al centro della storia c’è un regista deciso a raccontare l’avventura di un uomo che si fece proclamare re della Patagonia. Il progetto si scontra però con difficoltà sempre più grandi: il produttore fugge con i soldi e gli attori abbandonano il set. Rimasto a girare in condizioni impossibili, il cineasta finisce per interpretare lui stesso il protagonista, sostituendo gli altri interpreti con manichini. Un film sul cinema e sul confine tra ostinazione creativa e fallimento, che introdurrà i temi del confronto del giorno seguente.