I Guinigi protagonisti del concerto di Concentus Lucensis e del convegno internazionale a loro dedicato

Evento speciale quello del convegno internazionale Paolo Guinigi e la sua Signoria, che si terrà venerdì 13 e sabato 14 novembre, a Lucca, organizzato dall’Accademia lucchese di scienze, lettere e arti, con un programma ricco e vario di interventi a cura di studiosi da varie parti del mondo.

Il venerdì, alle 18.30, a fine della prima giornata di studi, si terrà a palazzo Guinigi, in via Guinigi n°29, un concerto dal titolo Una panthera in compagnia de Marte: musica al tempo dei Guinigi, signori di Lucca. Protagonista di questo momento musicale è l’associazione musicale Concentus lucensis, diretta da Stefano Albarello (canto, liuto e organetto), con la partecipazione di Matteo Zenatti (canto e arpa gotica), Linda Severi (flauti diritti) e Rosita Ippolito (viella).

Il programma prevede brani tratti dai seguenti manoscritti: Lucca, Archivio di Stato MS184; Firenze, Biblioteca Laurenziana Medicea Palatino 87; Paris, Bibliotheque Nationale, fonds français 568.

La riproposta in tempi moderni della vita musicale al tempo dei Guinigi a Lucca pone alcune considerevoli difficoltà oggettive: Paolo Guinigi fu un prototipo del signore rinascimentale, mecenate ed estimatore della cultura, seppe governare per trenta anni con magnanimità e clemenza; sebbene fu amante dell’arte e della musica non restano tracce concrete di quell’ambiente di cui si circondò all’interno del palazzo; eppure i quattro matrimoni, i numerosi e sfarzosi ricevimenti offerti ad illustri dignitari, ci fanno pensare che certamente al suo servizio soggiornarono illustri figure della musica del tempo. Si può quindi ipotizzare il repertorio che presumibilmente veniva suonato ed ascoltato all’epoca.

Il percorso musicale è stato individuato e trascritto da Stefano Albarello, con l’appoggio e il via libera della dottoressa Gabriella Biagi Ravenni.

L’associazione musicale Concentus lucensis è stata fondata più di quaranta anni fa nel giugno 1985 da un gruppo di musicisti lucchesi. All’interno di essa, prende immediatamente vita il gruppo omonimo che cura la ricerca e l’esecuzione della musica dal medioevo fino ad arrivare alle più luminose espressioni del barocco italiano ed europeo svolgendo un attento lavoro di studio e di ricerca dei manoscritti e delle antiche stampe custodite nelle varie biblioteche in Italia e all’estero. Viene così proposto all’attenzione del pubblico un repertorio di notevole interesse interpretato utilizzando strumenti originali o fedeli copie di strumenti dell’epoca ed ispirandosi all’antica prassi esecutiva. Ha al suo attivo un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero (Svizzera, Francia e Belgio Polonia) nel corso della quale ha sempre ottenuto unanimi consensi da parte del pubblico e della critica. Il complesso collabora con importanti solisti quali Stefano Albarello, Philippe Canguilhem, Paolo Faldi, Paolo Pollastri e con la danzatrice Flavia Sparapani.

Dal 1995 l’associazione ha iniziato ad organizzare corsi di formazione e di perfezionamento nell’ambito della musica e della danza antica dando vita a compagini vocali, strumentali e di danza, allestendo e partecipando ad importanti iniziative.

Da segnalare il Laboratorio sul teatro medioevale musicale con cui ha realizzato praticamente tutto il repertorio esistente e dal 2018 ha dato vita alla Pittura che suona: dialoghi tra musica ed arte, percorso che l’ha vista attuare numerose collaborazioni con enti, musei ed istituzioni del territorio. Collabora stabilmente con Lucca classica musica festival e l’Aml, con il Settecento musicale a Lucca ed è membro della Flam.