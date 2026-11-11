Il Circolo dei lettori torna alla Pecora Nera con “Storie da bar”

Ogni libro porta con sé una storia che va oltre le pagine: le vicende della sua pubblicazione, le ragioni che hanno spinto l’autore a scriverlo o il momento in cui è arrivato nelle mani di un lettore. È da queste storie che prende forma Storie da bar, il format del Circolo dei lettori di Lucca che torna sabato (14 novembre), alle 10,30, alla Pecora Nera, nel Giardino degli Osservanti, in via della Quarquonia 1 B/C.

Il terzo appuntamento mantiene la formula informale degli incontri precedenti: niente relatori né schede di lettura. Chi vuole può portare un libro e raccontare la storia che lo accompagna; chi preferisce può partecipare anche soltanto per ascoltare. Non è necessario scegliere un titolo amato: anche una lettura detestata può offrire uno spunto da condividere.

Nell’ultimo incontro, il confronto ha spaziato dalle traduzioni addomesticate de L’amante di Lady Chatterley ai racconti di famiglia da cui è nato Maikan di Michel Jean, fino a Morte a Firenze di Marco Vichi, incontrato da un lettore al momento giusto. Percorsi diversi, accomunati dalla possibilità di guardare ai libri attraverso le esperienze di chi li scrive, li pubblica e li legge.

L’incontro è aperto a tutti e gratuito, con le consumazioni a carico dei partecipanti. Per facilitare l’organizzazione dei posti è gradita una segnalazione di partecipazione all’indirizzo circololettorilucca@gmail.com.