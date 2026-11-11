Comicità|
Ubaldo Pantani approda al Teatro del Giglio: imitazioni di celebrità ma anche di figure della quotidianità
L’appuntamento è il 26 novembre alle 21. La regia dello spettacolo è guidata da Nicola Fanucchi ed è scritto da Simone Tamburini
Al Teatro del Giglio approdano le famose imitazioni televisive di Ubaldo Pantani, che farà divertire il pubblico con il suo spettacolo, dal titolo Inimitabile. L’appuntamento è il 26 novembre alle 21. La regia dello spettacolo è guidata da Nicola Fanucchi ed è scritto da Simone Tamburini.
Pantani porta sul palcoscenico un universo che va ben oltre le imitazioni delle celebrità. In Inimitabile trovano spazio volti noti come Lapo Elkann, insieme a molte altre figure che incontriamo nella vita di tutti i giorni: il benzinaio del paese, il protocollista comunale, l’uomo dei preventivi e tanti altri personaggi apparentemente anonimi che, attraverso tic, manie, atteggiamenti e modi di parlare, diventano i veri protagonisti della quotidianità.
“Che personaggio!”, è una frase che viene utilizzata continuamente per descrivere qualcuno che, nel bene o nel male, riesce a distinguersi. Un’espressione semplice che diventa il punto di partenza dello spettacolo, perché dietro ogni persona può nascondersi un personaggio e la realtà è molto più comica.
Sul palco Pantani osserva l’umanità con il suo sguardo e la trasforma in una serie di maschere, voci e situazioni divertenti. Le sue imitazioni diventano così un modo per raccontare abitudini, piccole ossessioni e contraddizioni. Per circa un’ora e mezza, Inimitabile accompagna il pubblico in un viaggio fatto di risate e dubbi esistenziali tragicomici. Inimitabile è uno spettacolo in cui le imitazioni non sono soltanto comicità, ma diventano strumenti per raccontare la società e le sue stranezze, mettendo il pubblico davanti a un’immagine più leggera e proprio per questo familiare alla realtà.