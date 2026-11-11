Ventiquattro studiosi per la rassegna internazionale su Paolo Guinigi e la sua Signoria

Si aprirà venerdì 13 novembre alle 9,30 a Palazzo Pretorio a Lucca il convegno internazionale di studi Paolo Guinigi e la sua Signoria (1400-1430).

Ventiquattro studiosi italiani e stranieri a confronto sulla storia politica, economica, artistica e culturale della Lucca del primo quattrocento. Promosso dall’Accademia lucchese di scienze, lettere e arti in collaborazione con l’Istituto storico lucchese sede centrale, l’evento approfondirà i diversi aspetti del governo di Paolo Guinigi, dalla diplomazia all’amministrazione, dall’architettura alla produzione artistica e letteraria in rapporto a quelle italiane ed europee contemporanee.

La prima giornata affronterà un inquadramento storico sulle signorie italiane del Quattrocento. Le relazioni della mattina affronteranno la formazione mercantile di Paolo Guinigi nelle Fiandre, la politica della Signoria, la gestione del patrimonio familiare, la fiscalità e il territorio con gli estimi e delle attività diplomatiche. Nel pomeriggio l’attenzione si concentrerà sui rapporti con la Chiesa romana e con le istituzioni ecclesiastiche lucchesi, sull’amministrazione della giustizia, sull’architettura e sulle fortificazioni, i palazzi di Lucca, la villa di Pietrasanta.

Alle 18,30 a palazzo Guinigi, la giornata si concluderà con un concerto di musiche rinascimentali a cura dell’associazione musicale Concentus lucensis.

Gli studiosi della prima giornata: Andrea Zorzi (Università di Firenze); Laura Galoppini (Università di Pisa); Christine Meek (Trinity College di Dublino); Laura Giambastiani (Università di Firenze e Istituto storico lucchese); Renzo Sabbatini (Università di Siena); Piero Ciardella (Accademia lucchese); Raffaele Savigni (Università di Bologna); Isabella Gagliardi (Università di Firenze); Paolo Bertoncini Sabbatini (Università di Pisa); Elisabetta Abela (archeologa); Enrico Romiti (Centro internazionale per lo studio delle cerchia urbane); Sergio Nelli (Accademia lucchese); Iacopo Lazzareschi Cervelli (Istituto storico lucchese).

Tutto il programma delle due giornate (13 e 14 novembre) nelle sedi di palazzo Pretorio e palazzo Ducale è disponibile sul sito web dell’accademia.