A Lucca si scrivono i libri di domani: torna ‘A Caccia di Storie’

Undici aspiranti autori e autrici di libri per bambini e ragazzi insieme per un’esperienza irripetibile che unisce creatività, formazione, realizzazione di storie, socializzazione e progetti editoriali. Torna la residenza artistica A caccia di storie, dall’8 al 14 novembre, quest’anno giunta alla nona edizione e ospitata nel centro storico di Lucca, all’Hostel & Rooms San Frediano.

Negli anni scorsi si era svolta a Collodi e a Camaiore, in questo 2026 un grande ritorno nel cuore di Lucca per l’attività formativa mirata agli scrittori e autori emergenti, per festeggiare il sessantesimo anniversario della manifestazione Lucca Comics & Games. A caccia di storie ha riservato ai partecipanti anche una grande novità: la madrina della residenza è stata Elisabetta Dami, scrittrice italiana, autrice di libri per ragazzi, nota per essere la creatrice del personaggio Geronimo Stilton, amato da più generazioni di bambini e bambine, che a spiegato loro la sua personale esperienza.

A dare il benvenuto a Lucca agli autori e autrici emergenti, l’assessora alle politiche giovanili del Comune Cristina Consani, l’amministratore unico di Lucca Crea Nicola Lucchesi, il direttore di Lucca Comics & Games Emanuele Vietina e il direttore editoriale della Business Unit Libri per ragazzi di Mondadori e De Agostini Libri, Enrico Racca che sarà anche uno degli speciali docenti di questa edizione.

“Il regalo più bello che possiamo fare a ciascuna persona è trasformare una propria passione in un’opportunità concreta ed è proprio quello che fa A caccia di storie – ha dichiarato l’assessora Consani -. Un’iniziativa resa possibile da Lucca Comics and Games in sinergia con le più importanti testate editoriali nazionali e anche grazie al coinvolgimento di tantissimi autori in erba. Sarà un’occasione importantissima per loro, non soltanto un momento di formazione ma una vera e propria occasione di confronto. L’augurio che io faccio a questi scrittori è quello di riuscire a continuare a essere curiosi e di avere il coraggio di coltivare il proprio talento”.

“A caccia di storie ospita talenti che vogliono esprimere la narrativa per i giovani, la propria arte e questo è anche un modo per divulgare alle nuove generazioni valori sani con cui creare la nuova società – ha aggiunto Nicola Lucchesi -. Speriamo queste attività sempre di più si possano divulgare sul territorio affinché l’arte che nei giorni del Lucca Comics possa vivere durante tutto l’anno”.

“Come ogni anno noi selezioniamo questo pitch vincente e da lì parte un lavoro editoriale intero – ha sottolineato Enrico Racca -. Questo non è un concorso per opere complete, questa è forse la cosa bella di questa iniziativa. Sono scrittori che iniziano a scrivere partendo da un’idea che spesso è un percorso che si fa normalmente in editoria, da lì parte è tutto il nostro lavoro, quindi arriva sul mercato, in passato abbiamo avuto autrici che poi sono diventate best sellers”.

“A caccia di storie è una delle eredità più importanti dei 60 anni di Lucca Comics & Games. Nato nel 2009, il progetto ha trovato in primis nel gruppo Mondadori ragazzi una realtà editoriale principale in Italia che fa leva su questa residenza artistica e fa leva sul Lucca per rinnovare la creatività e l’industria della scrittura per ragazzi in Italia – ha concluso Emanuele Vietina -. Questo è un modo per restituire a tutto il movimento ma anche al territorio una centralità assoluta. La nostra casa della creatività dopo 15 anni torna a essere, grazie anche all’intervento dell’amministrazione comunale, l’ostello della gioventù. Nella speranza nella sicurezza che da questo cenacolo continuino a uscire grandi autori, Lucca Comics and Games non crea solo grandi eventi ma crea anche nuove editorialità”.

Il progetto nazionale promosso da Lucca Comics & Games e Book on a Tree, realizzato in collaborazione con Edizioni Piemme – II Battello a Vapore e Amref Health Africa, vede Lucca come fucina di nuovi talenti, selezionati tra oltre 100 pervenute in fase di candidatura: Sofia Casini, Federica Auriemma, Alessandro Di Domizio, Ivana Librici, Sara De Monte, Davide Granara, Denise Antonietti, Francesca Rosa, Rosaria Battiato, Giulia Oggiano e Stefania Sorbara (vincitrice della borsa di studio di Amref Health Africa nata per ricordare la scritrice Miriam Dubini e rivolta ai talenti che nelle loro storie toccano temi sociali). Con i selezionati, sarà approfondito ogni aspetto del panorama editoriale dedicato ai più giovani, esplorando l’intero processo che porta dall’idea alla pubblicazione del libro, con l’opportunità di confrontarsi con figure professionali del mondo dell’editoria per ragazzi: autori affermati, case editrici, agenti letterari, librai, illustratori e sceneggiatori.

A Caccia di Storie si svolge nel cuore di Lucca, grazie alla collaborazione tra Ristogest – Lucca Hostel & Rooms San Frediano e Lucca Crea che ha messo a disposizione l’Ostello di San Frediano, quale sede dove svolgere le lezioni, destinate ai talenti selezionati. Il direttore del Lucca Hostel & Rooms – Ostello San Frediano, Giuseppe Ceceri ha illustrato la volontà di rendere l’Ostello un luogo aperto alla città, capace di dialogare e costruire progetti con le tante realtà che contribuiscono alla sua vivacità culturale. In questo contesto si sta sviluppando il progetto Frediano Hub – Coworking & Meeting Space che, proprio con esperienze come A Caccia di Storie, trova una delle sue espressioni più significative.