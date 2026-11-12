L'evento|
Al ‘Giglio’ la seconda edizione della Festa delle associazioni teatrali Lucchesi
Sarà un’occasione di incontro e condivisione nella quale ciascuna associazione porta la propria identità artistica
Sedici Compagnie si alterneranno sul palcoscenico con altrettante performance, offrendo al pubblico un programma che attraversa generi, linguaggi e sensibilità differenti. Domenica (15 novembre), alle 16, il teatro del Giglio ospiterà la seconda edizione della Festa delle associazioni teatrali Lucchesi, promossa e organizzata dal Comitato Provinciale Lucca della Fita.
Dalla commedia al teatro drammatico, dal vernacolo alla poesia, dai classici alle scritture contemporanee e originali, la manifestazione proporrà uno spaccato della varietà delle esperienze teatrali presenti sul territorio.
La festa costituisce un’occasione di incontro e condivisione nella quale ciascuna associazione porta la propria identità artistica e contribuisce, insieme alle altre, alla costruzione di un programma comune.
Per le compagnie, la manifestazione rappresenta anche una vetrina dal vivo, un’opportunità per presentare il proprio lavoro, far conoscere repertori e scelte artistiche e raggiungere un pubblico più ampio. Per gli spettatori, invece, sarà possibile scoprire, nell’arco di un solo pomeriggio, modi diversi di intendere e interpretare il teatro: un percorso tra storie, atmosfere e registri espressivi che potrà suscitare curiosità e offrire nuovi spunti per avvicinarsi alle proposte delle singole associazioni.
La seconda edizione si propone così di consolidare un appuntamento che, attraverso la collaborazione tra Fita Lucca, amministrazione comunale, Teatro del Giglio e associazioni partecipanti, contribuisca a rendere più conosciuto e accessibile il patrimonio di esperienze teatrali del territorio.
Di seguito l’elenco delle proposte (ciascuna Compagnia ha a disposizione fino a 15 minuti), non ancora nell’ordine di esibizione: Gli Avanzati – L’orso, di Anton Čechov; Compagnia del Molo – Io sono Herbert, di Robert Anderson; In Dolce Compagnia – Nessuno è perfetto, adattamento della Compagnia liberamente ispirato al film A qualcuno piace caldo; Nuovo Teatro 2000 – Ci mancherebbe!, di Fabrizio Primucci; I Postumi – Diventa bullo in 5 lezioni online, di Tiziano Rovai; Compagnia Teatrale La Ribalta – Puccini. Ultimo atto, di Ettore Brogi; Compagnia dell’Aschera – I miraculi dal canugiure, testo originale della Compagnia; Compagnia Atti Osceni – Estratto da 4 Maitresse, di Marco Iafrate, Giada Agresti, Azzurra Agresti e Andrea Del Sordo; Teatro Studio – Alieni, di Roberto Birindelli; Compagnia Valteatro – Estratto da Donne, di Patrizia Menchetti Bini; 50&Più – Atelier Teatrale – Lucida Mansi e Antonia Pozzi: il tempo, il volto e la voce, di Francesco Tomei, con testi poetici di Antonia Pozzi; 50&Più – La Gioiosa Compagnia – Toc Toc, di Laurent Baffie, adattamento e rielaborazione di Massimo Dal Poggetto; Arte Teatrale Invicta – Poesie in vernacolo lucchese, di Giacomo Paolini; La Cattiva Compagnia – Il tempo sospeso, adattamento e drammaturgia di Tiziana Rinaldi; Centro Studi Santa Gemma – Sulla morte di Ofelia – The rest is silence, testo liberamente ispirato all’Amleto di William Shakespeare; Filodrammatica Quiesa – Il bancomat, adattamento di Giovanni Del Soldato.
Biglietto d’ingrasso al costo di 5 euro.