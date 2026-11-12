Al ‘Giglio’ la seconda edizione della Festa delle associazioni teatrali Lucchesi

Per le compagnie , la manifestazione rappresenta anche una vetrina dal vivo, un’opportunità per presentare il proprio lavoro, far conoscere repertori e scelte artistiche e raggiungere un pubblico più ampio. Per gli spettatori , invece, sarà possibile scoprire, nell’arco di un solo pomeriggio, modi diversi di intendere e interpretare il teatro: un percorso tra storie, atmosfere e registri espressivi che potrà suscitare curiosità e offrire nuovi spunti per avvicinarsi alle proposte delle singole associazioni.

Di seguito l’elenco delle proposte (ciascuna Compagnia ha a disposizione fino a 15 minuti), non ancora nell’ordine di esibizione: Gli Avanzati – L’orso, di Anton Čechov; Compagnia del Molo – Io sono Herbert, di Robert Anderson; In Dolce Compagnia – Nessuno è perfetto, adattamento della Compagnia liberamente ispirato al film A qualcuno piace caldo; Nuovo Teatro 2000 – Ci mancherebbe!, di Fabrizio Primucci; I Postumi – Diventa bullo in 5 lezioni online, di Tiziano Rovai; Compagnia Teatrale La Ribalta – Puccini. Ultimo atto, di Ettore Brogi; Compagnia dell’Aschera – I miraculi dal canugiure, testo originale della Compagnia; Compagnia Atti Osceni – Estratto da 4 Maitresse, di Marco Iafrate, Giada Agresti, Azzurra Agresti e Andrea Del Sordo; Teatro Studio – Alieni, di Roberto Birindelli; Compagnia Valteatro – Estratto da Donne, di Patrizia Menchetti Bini; 50&Più – Atelier Teatrale – Lucida Mansi e Antonia Pozzi: il tempo, il volto e la voce, di Francesco Tomei, con testi poetici di Antonia Pozzi; 50&Più – La Gioiosa Compagnia – Toc Toc, di Laurent Baffie, adattamento e rielaborazione di Massimo Dal Poggetto; Arte Teatrale Invicta – Poesie in vernacolo lucchese, di Giacomo Paolini; La Cattiva Compagnia – Il tempo sospeso, adattamento e drammaturgia di Tiziana Rinaldi; Centro Studi Santa Gemma – Sulla morte di Ofelia – The rest is silence, testo liberamente ispirato all’Amleto di William Shakespeare; Filodrammatica Quiesa – Il bancomat, adattamento di Giovanni Del Soldato.