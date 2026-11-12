Inaugura a Palazzo Ducale la mostra di Asart degli artisti ispirati da San Francesco

Domani (13 novembre) alle 10 a Palazzo Ducale in Sala delle Armi si presenta l’esposizione d’arte Coltivare la Speranza. Nel segno di Francesco.

L’iniziativa a cura dell’associazione Asart, vedrà la presenza del vescovo di Lucca Paolo Giulietti e del presidente della provincia Marcello Pierucci. Il vescovo Giulietti introdurrà la mattinata con una conferenza sul rapporto padri e figli. La mostra intende proporre una riflessione laica e contemporanea sulla eredità culturale e umana di Francesco, uomo di pace. È una sfida culturale in cui i membri dell’associazione Asart “collegano la speranza alla figura di San Francesco. Collocandosi tra memoria e futuro. Cioè in una situazione esistenziale in cui la memoria deve in qualche modo orientare il nostro futuro, darci delle chiavi per leggere anche questa nostra attualità così complessa”, come scrive nello specifico il curatore Ilario Luperini (Pietrasanta 1944 – Pisa 2026).

Alla memoria di Luperini sono dedicati la mostra ed il catalogo, per i quali ha lavorato fino a pochi giorni or sono. “I pittori e gli scultori dell’associazione Asart – sottolinea invece Maria Vittoria Papini presidentessa Asart – hanno approfondito la riflessione su San Francesco e sul suo pensiero e la sua preghiera, anche laica. La cui luce ad ottocento anni dalla morte, rappresenta nel buio di questi tempi segnati da guerre crudeli ed insensate, da tanta violenza ed arroganza, un faro verso cui rivolgersi con speranza”.

Anche Stefano Carlo Vecoli architetto, pittore, scrittore e docente viareggino che utilizza il motto Architetto & Varia Umanità per riassumere i suoi molteplici interessi artistici e culturali, ci ha lasciato un suo pensiero sull’iniziativa. Vecoli è anche socio e partecipante attivo dell’associazione Asart di Pietrasanta. “La mostra ed il catalogo con i testi – dichiara – è stata curata da Ilario Luperini. Luperini purtroppo è scomparso lo scorso 30 ottobre. Si tratta dell’ultimo progetto espositivo a cui Luperini ha lavorato fino a pochi giorni prima della sua morte. L’esposizione e il relativo catalogo sono stati ufficialmente dedicati alla sua memoria. Sono ben trentadue – aggiunge – gli artisti che partecipano a quest’esposizione. Espongono gli artisti Giovanna Ambrogi, Marco e Roberta Bianchi, Marcela Magdalena Bracalenti, Paola Campioni, Laura Catalano, Maria Giulia Cherubini, Daniele Emilio Cinquini, Mario Cobàs, Patrizia Denegri, Maria Rita Dolfi, Maria Gasparotti, Carla Giglioli, Sukyong Lee, Rosa Liotto, Sylvia Loew, Vito Lo Piccolo, Maria Giuseppina Marjni, Marzia Martelli, Gianfalco Masini, Sergio Mazzanti, Monica Michelotti, Alessandra Morescalchi, Maria Vittoria Papini presidente dell’associazione Asart, Achille Pardini, Silvana Pianadei, Serena Pruno, Cristiana Pucci, Vanessa Thyes, Giancarlo Attilio Vaccarezza, Antonio Vannucci ed io medesimo. Ciascuno di loro si è ispirato a San Francesco. Cercando di trattare nelle opere esposte, insieme al tema, soprattutto un particolare aspetto legato a lui. Inoltre la mostra vuole donare un ventaglio di iniziative che lega la vita del santo al mondo attuale”.

In generale sono tante le iniziative organizzate durante l’attuale ottavo centenario della morte di San Francesco. Un aspetto che sottolinea anche Stefano Carlo Vecoli. “La nostra associazione Asart è molto attiva su varie iniziative, affrontando nei suoi eventi, ogni volta, un tema particolare. Questa volta lo abbiamo voluto fare per San Francesco. Ci fa davvero molto piacere l’interesse dell’arcivescovo Paolo Giulietti che farà un suo intervento durante la conferenza inaugurale”.