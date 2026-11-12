La lucchese Francesca Magnelli vola in finale a ‘The Voice Senior’: domani l’ultima sfida al televoto

Frances grazie alla sua forte personalità e vissuto è riuscita a conquistare i giudici, prima presentandosi alle ‘Blind Auditions’ con il brano La fine di Nesli e Tiziano Ferro entrando a far parte della squadra di Arisa e successivamente sulle note di Nei giardini che nessuno sa di Renato Zero con una toccante interpretazione conquista la finale. Intenso e di grande emozione è stato anche il duetto sul palco tra Francesca e Arisa con la canzone di Francesco De Gregori La donna cannone.