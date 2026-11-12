l'orgoglio|
La lucchese Francesca Magnelli vola in finale a ‘The Voice Senior’: domani l’ultima sfida al televoto
Dopo aver emozionato il pubblico con i brani di Tiziano Ferro, Renato Zero e un intenso duetto con la sua coach Arisa, la cantante si gioca la vittoria nella prossima diretta
La cantante lucchese, autrice di testi e musiche ed interprete poliedrico, Francesca Magnelli in arte Frances, vola in finale nel programma televisivo italiano The Voice Senior, il talent show in onda il venerdì in prima serata su Rai 1 condotto da Antonella Clerici, partecipando nel team Arisa.
Frances grazie alla sua forte personalità e vissuto è riuscita a conquistare i giudici, prima presentandosi alle ‘Blind Auditions’ con il brano La fine di Nesli e Tiziano Ferro entrando a far parte della squadra di Arisa e successivamente sulle note di Nei giardini che nessuno sa di Renato Zero con una toccante interpretazione conquista la finale. Intenso e di grande emozione è stato anche il duetto sul palco tra Francesca e Arisa con la canzone di Francesco De Gregori La donna cannone.
Adesso la finale in diretta domani (13 novembre) dove il destino della cantante lucchese e dei cantanti sarà scelto dal pubblico a casa con il televoto, da qui l’invito della nostra concorrente Francesca Magnelli a sostenerla.