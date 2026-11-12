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L’eccellenza della maglia artigianale a Lucca: porte aperte nel weekend a ‘Benvenuti in Atelier’

12 novembre 2026 | 16:31
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di Redazione

Redazione

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Due pomeriggi di laboratori gratuiti con i ferri circolari, storie e caramelle nello spazio di Lara Fiorillo in piazza San Quirico, per l’iniziativa promossa da Cna Federmoda

Lucca si conferma uno dei punti cardinali dell’artigianato artistico e della manifattura d’eccellenza in occasione della quarta edizione di Benvenuti in Atelier 2026, la manifestazione nazionale promossa da Cna Federmoda per valorizzare la moda su misura e il sapere fatto a mano. Tra gli undici atelier selezionati in Toscana spicca la presenza dell’artigiana e insegnante di maglia ai ferri Lara Fiorillo, conosciuta come ‘The Knitting Girl’, che accoglierà i visitatori presso il suo spazio in piazza San Quirico 4 a Lucca.

Nelle due giornate dell’evento, previste per il pomeriggio di sabato 14 e domenica 15 novembre, l’atelier lucchese proporrà uno speciale appuntamento intitolato Knitting and candy bar.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di aprire i luoghi della creazione al pubblico, permettendo a visitatori, appassionati e curiosi di scoprire da vicino l’arte della maglieria artigianale fatta a mano e i processi produttivi che caratterizzano il Made in Italy. L’evento, organizzato da Lara Fiorillo, si articola come un’esperienza immersiva e accessibile a tutti, pensata sia per chi desidera muovere i primi passi nel mondo del lavoro a maglia sia per chi intende approfondirne la storia e le tecniche tradizionali.

Il laboratorio è completamente gratuito. I visitatori non dovranno portare alcun tipo di materiale da casa, in quanto tutti gli strumenti e i filati necessari saranno messi direttamente a disposizione dall’artigiana.

“L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la realtà locale Mercerie del Borgo – spiega Fiorillo –, a testimonianza della rete cooperativa che anima il tessuto artigiano della città. Durante i due pomeriggi, i partecipanti avranno l’opportunità pratica di provare a lavorare a maglia, utilizzando i ferri circolari ed esercitandosi con la tecnica Continentale. L’esperienza pratica sarà affiancata da momenti dedicati al racconto della storia del lavoro a maglia, con aneddoti e curiosità legati a questa antica disciplina. Ad accompagnare l’attività laboratoriale vi sarà un’allestita area ‘candy bar’ con caramelle messe a disposizione dei visitatori, per offrire un momento di condivisione piacevole e informale”.

Su scala nazionale, la manifestazione Benvenuti in Atelier 2026 – sostenuta da Cna Toscana e da tutte le Cna territoriali – registra un incremento delle adesioni del 15 per cento rispetto alla precedente edizione, arrivando a coinvolgere circa cento atelier distribuiti in 15 regioni italiane.

L’iniziativa si articola attraverso una ricca rete di laboratori aperti, visite guidate, workshop manuali e dimostrazioni dal vivo che permettono al pubblico di entrare in contatto diretto con maestranze e creativi.

“Oltre a celebrare la qualità e il fascino del fatto a mano – spiega la presidente di Cna, Sabrina MatteiBenvenuti in Atelier riveste un preciso valore sociale e politico. Le botteghe artigiane e gli atelier rappresentano un presidio fondamentale per i centri storici e i piccoli comuni, garantendo occupazione qualificata, mantenendo vive competenze storiche e promuovendo una cultura della sostenibilità fondata sul riadattamento e sulla riparazione dei capi anziché sulla loro rapida sostituzione. La manifestazione punta inoltre ad avvicinare in modo concreto le nuove generazioni ai mestieri della moda e alle opportunità professionali del futuro”.

Per le prenotazioni è possibile telefonare al 349.2218205, o scrivere a the.knitting.girl24@gmail.com. Per consultare l’elenco completo delle realtà partecipanti e per esplorare la mappa interattiva dei laboratori toscani e nazionali, è attivo il portale ufficiale dedicato sul sito di Cna Italia.