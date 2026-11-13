A Palazzo Ducale l’arte coltiva la speranza nel segno di San Francesco

Inaugurata la mostra promossa da Asart: artisti e scultori rileggono l’eredità umana e spirituale del Santo, intrecciando memoria e futuro

La speranza come possibilità di guardare al futuro, attraverso la memoria e gli insegnamenti di una figura che continua a parlare al nostro tempo. È questo il filo conduttore di Coltivare la Speranza. Nel segno di Francesco, la mostra promossa dall’associazione Asart, che è ospitata a Palazzo Ducale in sala Antica Armeria, dal 13 novembre all’11 gennaio 2027 e che è stata inaugurata questa mattina (venerdì 13) dal dirigente del settore Cultura dell’amministrazione provinciale, dottor Paolo Benedetti e dall’arcivescovo di Lucca, monsignor Paolo Giulietti, oltre che dalla presidente dell’associazione promotrice, Maria Vittoria Papini.

Dopo il taglio del nastro, l’arcivescovo ha tenuto una conferenza sul tema Padri-Figli, offrendo così un ulteriore momento di approfondimento e dialogo, nel pieno spirito della mostra.

L’esposizione propone una rilettura laica e contemporanea della figura di San Francesco, della sua eredità spirituale, culturale e umana e del suo messaggio di pace, in un presente attraversato da conflitti, violenze e profonde inquietudini. Attraverso le opere di pittori e scultori dell’associazione, il percorso invita a riscoprire il valore di un pensiero capace di attraversare i secoli e offrire ancora oggi strumenti di riflessione e nuove prospettive.

Il progetto nasce dalla volontà di mettere in dialogo memoria e futuro, riconoscendo nella figura del Santo un riferimento universale per interrogarsi sul nostro tempo e sulle possibilità di costruire una società più consapevole, solidale e pacifica.

La mostra rappresenta una sfida culturale in cui i membri di Asart: “collegano la speranza alla figura di San Francesco, collocandosi tra memoria e futuro, cioè in una situazione esistenziale in cui la memoria deve, in qualche modo, orientare il nostro futuro, darci delle chiavi per leggere anche questa nostra attualità così complessa”, come ha scritto il curatore della mostra, professor Ilario Luperini, mancato quest’anno e alla cui memoria è dedicata la mostra e il catalogo, a cui ha lavorato fino alla sua scomparsa. Il suo contributo intellettuale rappresenta una parte significativa del percorso, come testimonianza di un impegno culturale che ha saputo intrecciare arte, pensiero e responsabilità civile.

“Coltivare la speranza attraverso la figura di San Francesco significa rivolgersi a una luce che, a ottocento anni dalla sua morte, continua a indicare una strada possibile nel buio di questi tempi segnati da guerre e violenza – sottolinea Maria Vittoria Papini, presidente di Asart -. La speranza è quello che porta a Francesco ancora a essere così attuale, perché forse solo guardando i suoi valori che anche i giovani d’oggi potranno cercheranno di avere un futuro migliore. Ringraziamo la provincia che ci ha ospitato e monsignor Paolo Giulietti per essere qui oggi e spero che molti vengano a visitare questa mostra”.

“Sono contento che gli artisti, gli intellettuali si interroghino attorno a questa figura, che ha molto da dire – aggiunge il Vescovo Giulietti -. San Francesco fa una scelta controcorrente, diventa povero, una città che si sta arricchendo per dire che il mondo così non va, bisogna cambiarlo con l’attenzione alle persone, soprattutto alle persone povere”.

L’iniziativa si inserisce nel programma delle attività culturali ospitate a Palazzo Ducale, confermando il ruolo della sede provinciale quale luogo di incontro, confronto e valorizzazione delle espressioni artistiche e delle riflessioni che animano la comunità.