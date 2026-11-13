Al via Lucca Orientando 2026: il futuro prende forma a Real Collegio

Taglio del nastro questo pomeriggio (13 novembre) per la quarta edizione di Lucca Orientando, l’appuntamento di tre giorni con l’orientamento scolastico e formativo rivolto ai ragazzi e alle loro famiglie.

Alla cerimonia di inaugurazione, che anche quest’anno ha visto l’esibizione del Coro Arcobaleno, erano presenti fra gli altri il sindaco Mario Pardini e l’assessora all’istruzione Simona Testaferrata, l’Ufficio scolastico territoriale con la dirigente Marta Castagna e il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale Luciano Tagliaferri.

“Sono giornate che vengono fatte attraverso persone meravigliose, che sono le più partecipi e attive: la scuola, l’ufficio scolastico e soprattutto il mio ufficio – racconta al pubblico Testaferrata. – Vi ringrazio veramente di cuore, perché sono mesi che lavoriamo per costruire e fare il meglio per i ragazzi in un evento così significativo”.

“Voglio ringraziare naturalmente anche i bambini, che sono meravigliosi: il Coro Arcobaleno, che ci ha accompagnato fin dall’inizio. Alcuni li ho visti piccolini piccolini e ora sono cresciuti tanto. Ringrazio inoltre il presidente della consulta, il comandante dei carabinieri, il comandante della finanza e tutti i dirigenti” ha continuato l’assessora.

Prende poi la parola il sindaco Pardini: “La presenza del direttore generale Tagliaferri, insieme a quella della dirigente provinciale, ci fa capire quanto sia sentita questa manifestazione. Per noi lo è e quando Simona ci propose l’idea, all’inizio della nostra avventura, ci abbiamo creduto subito. Il momento dell’orientamento, ve lo dico anche da genitore di due figli, è fondamentale. Il nostro compito vuole essere quello di dare gli strumenti ai ragazzi e soprattutto alle famiglie per potersi orientare. È il motivo per cui abbiamo voluto investire particolarmente in questo momento”.

“Ci fa piacere che si sia pensato alle sinergie territoriali che sono state ricordate, e che sono veramente fondamentali – conclude Pardini. – È qualcosa che viene fatto per il futuro, perché cerchiamo di garantire ai ragazzi la maniera migliore di scegliere. Sapete benissimo che quando si sceglie si può anche sbagliare, non è un problema: però gli strumenti li abbiamo, e cerchiamo di sbagliare meno, per fare scelte il più consapevoli possibile”.

Sono oltre 80 gli stand informativi aperti al al primo piano del Real collegio, dove fino a domenica pomeriggio scuole, istituti scolastici superiori, istituti comprensivi, università, centro per l’impiego, avviamento professionale, enti e agenzie formative, istituti tecnologici superiori, Informagiovani forniranno informazioni di dettaglio sulla propria attività, in modo da offrire elementi utili alla scelta del percorso da intraprendere sia agli studenti che usciranno quest’anno dalle scuole secondarie di primo grado, sia per quanti usciranno dalle scuole secondarie di secondo grado.

Al piano terra si susseguiranno invece incontri e approfondimenti nelle giornate di domani (sabato 14 novembre) e domenica 15 novembre, a cura di diverse realtà fra cui l’università di Pisa e di Firenze e il Centro nazionale formazione e dell’associazione nazionale dipendenze tecnologiche, gap e cyberbullismo, diretta scientificamente da Giuseppe Lavenia.

L’entrata a Lucca Orientando è libera e gratuita, ma per partecipare agli sportelli di orientamento individuale previsti per sabato è necessario iscriversi. Per avere maggiori informazioni su contenuti, orari delle tre giornate e per effettuare le iscrizioni è possibile consultare il sito www.comune.lucca.it